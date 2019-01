Com dois de Morata, Chelsea vence Nottingham Forest e avança na FA Cup

Na tarde desse domingo, o Chelsea venceu o Nottingham Forest, por 2 a 0, e avançou para a próxima fase da FA Cup. A partida, disputada no Stamford Bridge, contou com dois gols do atacante espanhol Alvaro Morata.

Os donos da casa começaram mostrando sua força e logo no começo, aos três minutos, Zappacosta passou pela marcação, cortou para o meio e chutou rasteiro. O goleiro Steele se esticou todo e conseguiu espalmar.

A pressão dos Blues era contínua e o domínio era claro no jogo, a partida se resumiu ao ataque contra defesa. Aos 29, os mandantes tiveram um pênalti a seu favor, após Loftus-Cheek ser derrubado na área por Danny Fox. Fabregas foi pra cobrança, tentou bater com paradinha, mas Steele se recuperou e pulou para o canto direito, salvando os visitantes.

Com a primeira etapa se aproximando do fim, o clube londrino ainda teve mais uma oportunidade desperdiçada. Em contra-ataque mortal, Morata lançou para Zappacosta, que finalizou forte, porém, em cima do arqueiro adversário, que conseguiu mandar para escanteio.

Na sua despedida do Chelsea, Fabregas perdeu um pênalti (Reprodução /Chelsea)

Para o segundo tempo, a sorte que os Foresters tiveram no primeiro tempo não se repetiu. Com apenas quatro minutos, os Pensioners conseguiram abrir o placar. Hudson-Odoi cruzou e encontrou Morata, praticamente dentro da pequena área, que só precisou empurrar para o fundo da rede.

Os visitantes sentiram o gol e os mandantes não perdoaram o vacilo, marcando mais um aos 14. Em mais um passe de Hudson-Odoi, Morata marcou novamente, dessa vez em uma cabeçada sem chances de defesa.

Tentando entrar no jogo, a única tentativa dos Tricky Trees aconteceu aos 17. Após levantamento para a área, Lolley conseguiu desviar a bola, enganando Caballero e quase entrando.

Os últimos instantes do confronto foram marcados pela tranquilidade dos donos da casa, que rodavam a bola no campo de ataque do adversário sem sofrer nenhum tipo de ameaça. Ao todo, foram 62% de posse de bola.

Com o resultado, os Blues, atual campeão do torneio, garantiu seu lugar nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Já o Nottingham agora volta as suas atenções para tentar subir de divisão e voltar a elite do futebol inglês.

Na próxima terça-feira (08), o Chelsea volta aos gramados para visitar o Tottenham, em Wembley, pela 22ª rodada da Premier League. O Nottingham Forest entra em campo no outro sábado (12), para enfrentar o Reading, no Madejski Stadium, pela Championship.