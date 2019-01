Em jogo truncado, Sevilla e Atlético de Madrid empatam pelo placar mínimo na La Liga

Em jogo válido pela 18° rodada da La Liga, Sevilla e Atlético de Madrid se enfrentaram neste domingo (6), no Ramón Sánchez Pizjuán. O placar da partida foi 1 a 1.Os autores dos gols foram dois franceses, Ben Yedder para o time da casa e Griezmann para os visitantes.

O resultado foi ruim para ambas as equipes que perseguem o Barcelona em busca da liderança, com o empate os Colchoneros estão a dois pontos do líder, ocupando a segunda colocação, com 35 pontos. Já os Sevilhistas ocupam a terceira posição, com 33 colocação.

A partida começou com o Sevilla buscando mais o ataque e o domínio do meio de campo. Porém, a posse de bola não resultou em chances de gols graças a boa defesa montada por Simeone.

O cenário do jogo permanecia com essa falta de ofensividade até que aos 35' o atacante André Silva acertou belo chute obrigando Oblak a fazer bela defesa mandando a bola para trave. No lance seguinte, o goleiro nada pode fazer para impedir que o bom chute cruzado de Ben Yedder entrasse abrindo o placar para os donos da casa.

Após o gol parecia que o confronto se encaminhava para uma vitoria Hispalenses, mas Griezmann aparaceu para mudar a história acertando boa cobrança de falta aos 45' da primeira etapa.

No segundo tempo, a emoção passou longe e tivemos um jogo truncado até violento em alguns momentos, obrigando o árbitro a distribuir impressionantes 17 cartões amarelos.

O Atlético de Madrid volta a campo na quarta-feira (9) contra o Girona pela Copa do Rei. O Sevilla entra quinta-feira (10) contra o Athletic Bilbao.