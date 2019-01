Barcelona resolve no primeiro tempo e vence Getafe fora de casa pela La Liga

O Barcelona derrotou o Getafe por 2 a 1, no Coliseum Alfonso Pérez, na tarde deste domingo (6), pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Na liderança, os Culés somam 40 pontos - cinco de diferença para o segundo colocado. Já os Azulones estão na 7ª posição, com 25.

O duelo começou acirrado. O time da casa avançou a linha de marcação dificultando a vida dos catalães. Aos 8’ um lance polêmico: a torcida do Geta pediu pediu pênalti em cima de Maksimovic. Na sequência, Mata recebe bom cruzamento e estufa as redes de Ter Stegen, contudo, o árbitro anulou devido a um empurrão de Ángel Rodríguez em cima do zagueiro Lenglet.

Aos 19’, Arthur tocou para Suárez, a defesa madrilenha corta. Messi ficou com a sobra, driblou o goleiro Soria e empurra para o fundo do gol. 1 a 0.

Os visitantes quase ampliaram com Pique. Arthur cruzou na medifa para o zagueiro que pegou de primeira, mas Soria fez grande defesa. Aos 38’, Messi cobrou falta e a zaga Azulone cortou, mas Suárez acertou um voleio na entrada da área. 2 a 0.

Tentando diminuir a diferença, Ángel Rodríguez achou bom cruzamento pela direita, Arambarri chutou, a bola desviou em Lenglet e beijou a trave.

Aos 42’ , o camisa 9 recebeu lançamento, enfiou para Mata livre na pequena área que só teve o trabalho de empurrar para a baliza de Ter Stegen. 2 a 1.

O Getafe teve a melhor oportunidade no início do segundo tempo. O arqueiro do Barça repôs mal, Foulquier tocou para Ángel Rodríguez. Sozinho o atacante mandou para fora.

Aos 58’, Vitorino Antunes cobrou escanteio, Cabrera cabeceou no meio da área, mas Ter Stegen mandou para fora. Na reta final, Dembélé deixou Messi na cara do gol. O capitão Blaugrana finalizou na entrada da área e Soria espalmou.