Manchester City goleia Rotherham por 7 a 0 e avança na Copa da Inglaterra

Na tarde deste domingo (06), o Manchester City enfrentou o Rotherham United pela FA Cup. Pep Guardiola colocou em campo um time misto e, mesmo assim, conseguiu golear os Millers por sete a zero, avançando para a próxima fase.

O primeiro gol saiu logo aos 12 minutos. Stones inverteu o jogo para a esquerda, Sterling conseguiu dominar, tabelou com De Bruyne, que fez uma linda devolução para o inglês, que dominou e marcou o primeiro gol da partida.

O primeiro tempo foi dominado pelos cityzens. Pressionando, tendo a posse de bola, o segundo gol ficava mais maduro a cada chance perdida. Até que aos 43, Gundogan fez um lançamento buscando Phil Foden na área. O jogador acabou se atrapalhando na hora de dominar, mas a bola enganou o goleiro e foi direto para o gol, 2 a 0.

O segundo gol abalou os Millers. Dois minutos depois, Walker estava livre na direita, cruzou pra área e o zagueiro Semi Ajayi tocou contra o próprio patrimônio, deixando o primeiro tempo com três gols de diferença.

Na volta para a etapa complementar, mais pressão dos azuis de Manchester. De Bruyne, logo no começo, deu trabalho pro goleiro do Rotherham. Já com 7 minutos no cronômetro, Sterling fez grande jogada individual, ganhando da marcação na corrida, invadindo a área e rolando para Gabriel Jesus só empurrar pro fundo do gol. Goleada no Ettihad e faltava muito tempo de jogo por vir.

Com 27 minutos, Mahrez e Sterling tabelaram entre os defensores e o argelino finalizou, próximo à marca do pênalti, e fez o quinto da partida. Parecia não ter fim. dez minutos depois, saiu o sexto. Gundogan cobrou um escanteio e Otamendi cabeceou para o gol. Os Millers não tinham mais reação àquela altura do jogo, tanto que, com 38 minutos, saiu mais um. O sétimo gol do City veio através de boa jogada de Sané, saindo da esquerda até a meia-lua da área, e na finalização que contou com um leve desvio.

Uma goleada para dar mais moral ao elenco dos cityzens e garantir a classificação para a próxima fase da FA Cup. Com a eliminação, o Rotherham só tem a Championship para disputar até o fim da temporada, e tentar escapar do risco de rebaixamento. Enfrentam o Ipswich Town no próximo sábado (11). O Manchester City tem compromisso no meio da semana. Fará o primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa contra o Burton Albion, na quarta-feira (09).