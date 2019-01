Real Madrid anuncia contratação do atacante Brahim Díaz, ex-Manchester City 

Nesta segunda feira (7), o Real Madrid apresentou a sua mais nova contratação para a temporada, no Santiago Bernabéu. O jovem atacante de 19 anos, Brahim Díaz é a mais nova peça no elenco até 2025.

Marroquino, atua nas seleções de base da Espanha desde de 2016, mostrou grande entusiasmos em vestir a camisa merengue, alegando ser o melhor clube do mundo, mas não esqueceu de agradecer a todo tempo em que esteve no clube inglês.

“Sou muito grato ao Manchester City porque sei que me valorizaram muito. Mas agora estou muito feliz. Estou no Real Madrid, o maior clube do mundo e quero me tornar um grande jogador aqui. Estou ansioso para começar”, disse o jogador.

O mesmo precisa demostrar o seu bom trabalho para ganhar espaço no elenco, o atacante precisa disputar posição com Lucas Vázquez, Asensio, Bale, Isco, Mariano Díaz, Ceballos e o brasileiro Vinicius Junior para que ganha minutos com o técnico Santiago Solari.

Brahim atou em cinco jogos pelo Manchester no Campeonato Inglês, entrando sempre no segundo tempo por escolha do técnico Pep Guardiola para que houvesse uma movimentada na partida. Mas o seu agente Pere Guardiola, irmão do treinador, negociou o jovem destaque por 15 milhões de libras, de acordo com especulações de jornais ingleses.

“Quando decidi que era hora de deixar o Manchester City, tive apenas três escolhas na mesa: a primeira era jogar pelo Real Madrid, a segunda era jogar pelo Real Madrid e a última era jogar pelo Real Madrid”, declarou Brahim.

O atleta marcou dois gols importantes no jogo contra o Fulham pela Copa da Liga onde o City conquistou a vitória.