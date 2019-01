Opinião: A saída de Coutinho fez bem ao Liverpool?

Um ano atrás, Phillipe Coutinho trocava Anfield pelo Camp Nou. Uma venda de 160 milhões de euros, que gerou uma expectativa de ascensão em torno do brasileiro e decaída para o Liverpool, que perdia ali a sua grande referência ofensiva. Porém, o tempo passou e o cenário atual revela que foi exatamente o oposto que aconteceu.

De lá pra cá, os Reds se reestruturam e apresentaram uma equipe sólida, que calou os críticos e conquistou a confiança da torcida. Até Pep Guardiola, treinador do rival Manchester City, já declarou que os Liverbirds possuem " O melhor time do mundo no momento".

Time do Liverpool vem encantando nessa temporada (Reprodução/Liverpool)

Um dos fatores decisivos para a melhora dentro de campo foi a utilização de parte do dinheiro da venda de Coutinho para contratação do zagueiro Van Dijk. O holandês resolveu o grande problema do clube inglês nos últimos anos e é considerado peça fundamental no elenco de Jürgen Klopp.

O sistema ofensivo também não ficou pra trás. O trio de ataque formado por Mohamed Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino se consolidou e provou ser um dos mais letais do futebol mundial. Firmino ou "Bob", como é conhecido na Inglaterra, até ultrapassou o compatriota como brasileiro com mais gols na história do Campeonato Inglês.

A chegada de outros nomes, que servem como jogadores de reposição, como Keita e Shaqiri, tornou a equipe ainda mais competitiva. Hoje, os Reds estão mais próximos de grandes títulos do que nos seis anos com Coutinho. O time bateu na trave na última edição da Champions League, caindo pro Real Madrid na final, e lideram a atual temporada da Premier League, buscando um título que não vem desde de 1990.

Chegada de Van Dijk e grande fase do trio ofensivo é fundamental para fase do Liverpool (Reprodução /Liverpool)

É difícil apontar uma razão para a queda de rendimento de Phillipe Coutinho, mas fato é que o Mágico está longe de fazer magia em Barcelona. A maior transação da história dos Blaugranas assiste aos jogos do banco de reservas, perdendo espaço para o veterano Arturo Vidal, que chegou na mesma janela e já conseguiu provar ser mais importante aos olhos de Ernesto Valverde.

Nessa temporada são nove jogos como titular, de 16 no total, com quatro gols e apenas uma assistência. O desempenho é abaixo do último ano, onde fez 18 partidas, 16 começando entre os 11 primeiros, marcando oito vezes e dando passe pra gol em cinco oportunidades.

O potencial do brasileiro é enorme e ainda há muito tempo para ele mostrar a que veio para o torcedor catalão, afinal o atleta vestirá a camisa do Barça pelo menos até 2023. Mas, hoje é claro afirmar que quem sorriu por último foi o Liverpool.