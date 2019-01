Girona e Atlético de Madrid empatam no jogo de ida da Copa do Rei

Nesta quarta-feira (9), o Girona empatou em 1 a 1 com o Atlético de Madrid, no Estadi Montilivi, pela primeira partida das Oitavas de finais da Copa Del Rey. E a partida terminou empatada.

Os primeiros movimentos eram dados, e os donos da casa eram superiores. Mas Griezmann tratou de azedar tudo, quando recebeu passe de Kalinic dentro da área e bateu de primeira contra o gol de Iraizoz. 1 a 0.

Os catalães reagiram aos 25, quando Aleix Garcia encontrou Lozano, que ajeitou e finalizou, Adan ainda tocou na bola, mas não o suficiente para evitar o empate dos anfitriões.

Logo em seguida o mesmo Lozano teve grande chance, mas a cabeçada para o chão, acabou indo pela linha de fundo.

Era iniciada a segunda etapa, e com ela Kalinic perdia duas chances para o time de Simeone retomar as rédias do placar. A primeira chance foi defendida por Iraizoz, já a segunda passou perto do alvo.

Os Blanquivermells ainda tiveram sua última chance na partida, quando a bola chegou aos pés de Seydou Doumbia, mas ele desperdiçou e deixou tudo em aberto para o jogo de volta, no Wanda Metropolitano.

As equipes voltam a atuar já nesse final de semana. O Atlético recebe o Levante, no domingo, às 9h. Já o Girona enfrenta o Alaves, no sábado, às 15h30, a exemplo de hoje, a partida também será disputada no Estadi Montilivi.