Com golaço de Vinícius Júnior, Real Madrid vence Leganés e abre vantagem na Copa do Rey

Hoje o dia foi de alívio para a parte branca de Madrid. Depois de dois jogos sem ganhar apresentando um futebol de sustos para o alto padrão do clube, o Real desencantou diante de seus torcedores e passou fácil pelo Leganés, vencendo por 3 a 0, em partida válida pela ida das oitavas de finais da Copa do Rey. Os gols foram de Sérgio Ramos, Lucas Vázquez e Vinínius Júnior.

Apesar do primeiro tento ter demorado a sair, os merengues praticamente não deixaram os visitantes verem a bola no início do jogo. Em lances quase que seguidos, Benzema ficou perto de abrir o placar duas vezes. Quando parecia ter saído da pressão e chegado até a ameaçar o gol de Keylor Navas, o Leganés ganhava um balde água fria no último minuto da primeira etapa. O lateral-direito Odriozola foi derrubado na área e o juiz apitou o pênalti, convertido com frieza por Sérgio Ramos.

Mais leve com o gol e contando com mais aplausos do que vaias de uma torcida que não anda feliz com o rendimento da equipe, o segundo gol do Madrid apareceu aos 23 minutos do segundo tempo. Expulso na última partida da Liga, Lucas Vázquez se redimiu e marcou depois de falha absurda na saída de jogo do Lega.

O duelo ganhou contornos de goleada com Vinícius Júnior. Cada vez mais solto e elogiado pela mídia espanhola mesmo diante do mal momento coletivo, o brasileiro mostrou que não só funciona quando o time vai mal. Aproveitando um dia melhor de seus companheiros, a joia brasileira fechou o placar recebendo cruzamento perfeito da direita e pegando na bola de bate pronto, sem dar chances para o goleiro Cuéllar.

Com a vantagem de ter aberto 3 a 0, só uma tragédia tirará o Real Madrid das quartas de finais da Copa do Rey. Na volta, marcada para o dia 16, o Leganés terá que fazer história e golear por vantagem mínima de quatro gols para poder passar para próxima fase.