Em jogo truncado, West Ham derrota Arsenal pela Premier League

Em jogo válido pela 22ª rodada da Premier League, neste sábado (12), West Ham e Arsenal se enfrentaram no Estádio Olímpico de Londres. O placar da peleja foi 1 a 0 para os Hammers que chegaram ao gol com Declan Rice.

A partida começou sendo muito truncada e sem chances reais de gol por conta das boas marcações das equipes o jogo acabou sendo muito mais físico com muita disputa no meio campo.

Quem viu a primeira etapa se decepcionou e esperava algo melhor na segunda parte. Foi ai que brilhou a jovem estrela de Declan Rice que logo aos 48', abriu o placar para os Irons com belo chute de fora da área, fazendo seu primeiro gol profissionalmente.

A equipe visitante até tentou reagir mas esbarrava na boa defesa do West Ham e em sua própria falta de criatividade que até tentou ser mudada em certo momento com as entradas de Ramsey e Torreira, mas de nada adiantaram.

Com a derrota o Arsenal permanece na 5ª colocação, com 41 pontos a 3 pontos do Chelsea primeiro integrante do G-4 que ainda não jogou na rodada. Já os Hammers com a vitoria foram para a 9ª colocação, com 31.

O West Ham retorna a campo no próximo sábado (19) contra o Bournemouth pelo Campeonato Inglês Os Gunners retornam no mesmo dia para fazer o clássico contra o Chelsea.