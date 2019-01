Willian faz lindo gol e Chelsea vence Newcastle na Premier League

Na tarde deste sábado (12), Chelsea e Newcastle se enfrentaram pela 22ª rodada da Premier League, no Stamford Bridge. Em um jogo difícil, Willian marcou um belo gol e garantiu a vitória dos Blues, deixando os Magpies estacionados na zona do rebaixamento.

Com 8 minutos o time da casa abriu o placar. David Luiz fez um lançamento longo, a bola viajou até a entrada da área e foi dominada por Pedro. O espanhol dominou e tocou por cobertura, na saída do goleiro, 1 a 0 para os Blues.

O Newcastle saiu mais para o jogo depois do gol, oferecendo contra-ataques ao time de Sarri. Com 24 minutos, Willian cobrou falta na lateral da área e David Luiz cabeceou pra fora. Cinco minutos depois, o time de Rafa Benítez teria uma boa chance com Rondón, que estava bem posicionado para finalizar, mas Azpilicueta conseguiu tirar na hora certa.

Os Magpies pressionavam o Chelsea, aos 35 minutos Ayoze recebeu de Rondón mas errou a finalização e desperdiçou a chance do empate. Mas o tento ficou maduro. Na sequência, uma cobrança de escanteio de Ritchie, o zagueiro Clark tocou de cabeça pra empatar o jogo. Ficou assim no primeiro tempo, um empate justo, mas algumas chances perdidas pra cada lado.

Na etapa complementar os Blues quase ampliaram no começo. Kanté aproveitou a falha da defesa e tocou para Pedro, o chute do atacante foi parado por uma boa defesa do goleiro Dúbravka. O início era de pressão do Chelsea, Hazard não estava tendo um grande jogo, Pedro e Willian eram os que mais finalizavam.

Mas o belga apareceu no momento certo. Fez uma linda jogada partindo do meio campo, com cinco adversários em sua volta e conseguiu servir o brasileiro Willian, que cortou para a perna direita e fez um belo gol, colocando a equipe londrina na frente do placar novamente, com 12 minutos.

Aos 19', David Luiz fez outro grande lançamento, Willian teve a chance de marcar de novo, mas o goleiro do Newcastle fez outra grande defesa. O zagueiro brasileiro ainda cobrou uma falta perigosa aos 28 minutos, passou perto do gol.

No fim do jogo, os Magpies ensaiaram um empate, mas as chances não foram bem aproveitadas por Rondón e Atsu, deixando o placar favorável aos Blues.

O Chelsea chegou aos 47 pontos na 4ª posição, visitará o Arsenal na próxima rodada da Premier League, no sábado (19), sem compromisso no meio da semana. Já o Newcastle tem 18 pontos na 18ª posição, sua próxima partida é contra o Blackburn, na terça-feira (15) pela 3ª rodada da Copa da Inglaterra.