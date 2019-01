Em tarde mágica de De Gea, Manchester United vence Tottenham em Wembley

Em um dos principais jogos da 22ª rodada da Premier League, o Manchester United confirmou sua volta por cima na temporada, derrotando o Tottenham, por 1 a 0, em Wembley. O único gol foi marcado por Rashford, mas o destaque da partida foi a atuação do goleiro De Gea.

Como esperado de um duelo entre times grandes, a partida foi intensa do início ao fim, com as duas equipes indo pra cima e buscando o gol. A primeira chegada foi dos mandantes, aos 8', em um chute cruzado de Son, que raspou na trave.

Dois minutos depois veio a resposta do United. Lingard recebeu um grande lançamento e ficou sozinho dentro da pequena área. O jogador inglês acabou se enrolando com a bola e finalizando errado, mandando por cima da meta, desperdiçando grande oportunidade.

Os Spurs voltaram a ameaçar e chegaram a balançar as redes. O lance começou com um cruzamento de Trippier para Dele Alli, depois o meia ajeitou para Harry Kane, sozinho, acertar a meta. A arbitragem, porém, assinalou impedimento do atacante, anulando o que seria o primeiro do confronto.

Com a primeira etapa chegando ao final, Rashford colocou os visitantes na frente. Em jogada pelo lado direto, Pogba lançou para o camisa 10 dos Red Devils, que passou pela marcação e finalizou forte na entrada da área, sem chances de defesa para Lloris.

No fim do 1º tempo, Rashford abriu o placar para o United (Reprodução / MUFC)

Logo nos primeiros instantes após o intervalo, os Spurs tentaram deixar tudo igual, mas pararam em dois milagres de De Gea. A primeira chance foi de Kane, em uma chute forte, na entrada da área. Na sequência, Dele Alli tentou de cabeça, mas o goleiro espanhol saltou e conseguiu espalmar.

A pressão do clube londrino continuava, mas o arqueiro dos Devils estava salvando todos os lances. Aos 20', em contra-ataque, Dele Alli tentou na meia lua e De Gea pegou. Pouco depois, em cruzamento, Alderweireld apareceu entre os zagueiros e cabeceou, mas De Gea, mais uma vez, fez grande defesa e afastou o perigo.

Até o fim os mandantes tentaram, mas nada conseguiu passar pelo goleiro do United. A última tentativa foi de Kane, que limpou a marcação e chutou colocado, no canto direito, mas De Gea conseguiu chegar até a bola e defender.

O resultado não altera a posição de nenhum dos dois times na tabela do Campeonato Inglês. Os Red Devils continuam em sexto lugar, porém agora com 42 pontos, mesmo número do Arsenal. Os Spurs permanecem com 48, na terceira colocação, um ponto a frente do Chelsea, quarto na tabela.

No próximo sábado (19), o Manchester United volta a campo para enfrentar o Brighton & Hove Albion, em Old Trafford, às 13h (Horário de Brasília). No dia seguinte, o Tottenham visita o Fulham, no Craven Cottage, às 14h.