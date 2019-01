Solari nega problema com Isco e comemora gol de Ceballos após vitória contra Bétis

A imprensa de Madrid continuou fazendo das suas na coletiva pós-jogo do técnico Santiago Solari, depois da vitória do Real Madrid contra o Betis na Andaluzia. Em perguntas mais relacionadas a rendimento individual do que ao jogo em si, a questão de Isco foi levantada com destaque. O treinador, entretanto, se esquivou e garantiu não existir problemas com a estrela espanhola.

"Somos desse jeito, creio que fizemos uma exibição muito concentrada. Temos de valorizar a equipe. De maneira alguma tenho algo pessoal contra o Isco. É lamentável ter que repetir essas coisas, todos podem jogar, todos fazem parte do elenco”, disse o técnico ao ser questionado sobre a ausência do meia.

Perguntado sobre Dani Ceballos, autor do gol da vitória contra seu ex-time em um momento difícil do jogo, o argentino elogiou a postura do seu jogador e enfatizou o decreto da "lei do ex".

"Futebol têm dessas coisas. Faz parte da magia. Mesmo vaiado, ele mostrou grande amor as cores do Betis, faz parte dele e tenho certeza que foi emocionante jogar e marcar aqui. A famosa lei do ex que às vezes nos dói agora foi favorável".