Girona surpreende e elimina Atlético de Madrid na Copa do Rei

O Girona fez história na Copa do Rei. Depois de empatar em casa no jogo da ida pelas oitavas de finais da competição, os catalães mostraram classe dentro do Wanda Metropolitano e buscaram um heroico 3 a 3 frente ao gigante Atlético de Madrid, com o gol da classificação saindo quando restavam apenas dois minutos para o final do tempo regulamentar.

Assim como em outros campeonatos, a Copa do Rei tem o critério de gols marcados fora. E por essa razão, o empate em seis gols deu vantagem ao Girona, que estará presente nas quartas de finais do segundo torneio mais importante da Espanha.

Em uma partida cheia de reviravoltas, logo aos 12 minutos o croata Kalinic deu vantagem aos Colchoneros. A tranquilidade do Atlético foi embora aos 37 do primeiro tempo e aos 14 do segundo, quando Fernandez e Stuani empataram e viraram para os visitantes. A tensão tomou conta, mas antes mesmo de impor uma retranca e segurar a surpreendente vantagem, o Girona viu os donos da casa reagirem sete minutos depois com Angel Correa.

Restando apenas um gol para conseguir a classificação, o Atlético foi para cima e exerceu forte pressão. O resultado a isso se deu quando Griezmann que havia saído do banco desempatou aos 39. Festa no estádio e aparência de que que enfim os mandantes teriam exercido o favoritismo inicial. Valente, o Girona não se entregou e conseguiu dar balde de água gelada em todos com o marfinense Doumbia, que desviou chute de Borja Garcia e fez o gol que selaria o placar.

Fazendo boa campanha na La Liga outra vez, o Girona estará nas quartas da Copa do Rei pela primeira vez em quase 90 anos de história.