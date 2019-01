Real Madrid é derrotado pelo Leganés, mas se classifica na Copa do Rei

Em jogo da volta das oitavas de final da Copa do Rey, o Real Madrid foi surpreendentemente derrotado pelo Leganés pelo placar de 1 a 0, mas devido ao placar agregado e a vitória por 3 a 0 no jogo da ida, os Merengues estão classificados para a próxima fase.

A partida foi marcada por péssima atuação do Real, que com muitos desfalques entrou em campo com mais da metade do time reserva e não conseguiu manter o nível da equipe considerada titular. Resultando num time muito desorganizado que poucas vezes conseguiu levar perigo à meta adversária. Aos 25 minutos o time da casa abriu o placar com Braithwate em um lance de muita insistência e assim o placar permaneceu até o final.

Após a partida, o técnico dos Los Blancos, Santiago Solari sofreu altas críticas e seu futuro no comando da equipe é incerto. Mesmo classificado, o torcedor tem mais motivos para se preocupar do que para festejar após o resultado desta quarta feira, visto que o Real Madrid volta a campo já no sábado, contra o Sevilla, duríssimo duelo válido pela LaLiga.