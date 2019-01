Barcelona reverte placar e passa pelo Levante na Copa do Rei

Em jogo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Rei, Barcelona e Levante se enfrentaram no Camp Nou, nesta quinta-feira (17).O placar do jogo foi um fácil 3 a 0 para o time blaugrana, com gols de Dembélé, duas vezes, e Messi. O Barça havia perdido a partida de ida por 2 a 1.

O que se viu logo no início foi um Barcelona pressionando e indo para cima do Levante de todas as formas, mas o time granote resistiu bravamente até aos 30, em bola dividida respingou em Dembélé e foi para as redes.

Enquanto a torcida do blaugrana ainda comemorava o primeiro gol, após bom passe de Messi, Dembélé novamente chegou as redes após driblar o goleiro.

Após o segundo gol parecia que seria uma goleada, mas o time barcelonista só chegou as redes mais uma vez com Messi, ​​​​após bom passe de Dembélé para dar números finais a partida. Com o resultado, o Barça avançou para as quartas de finais com adversário ainda indefinido.

O Barcelona retorna a campo no domingo (20) contra o Leganés, na La Liga. No mesmo dia, o Levante enfrenta o Valladolid.