Em jogo disputado, Manchester United se impõe em casa e derrota o Brighton 

Embalados por seis vitórias seguidas, o Manchester United recebeu o Brighton pela 23ª rodada da Premier League.Os diabos vermelhos precisavam da vitoria para continuar o bom momento e continuar na disputa por uma vaga na próxima Champions League. Já o Brigthon foi para a partida querendo se afastar da zona e conseguir a sua primeira vitoria na historia contra o United em pleno Old Trafford.

O jogo começou com as duas equipes abusando muito da bola aérea. Em uma dessas bolas levantadas, o Frances Pogba, quase fez um lindo gol de bicicleta. Com o passar do tempo, os diabos vermelhos começaram a dominar o jogo e com isso, aos 24 minutos, Pogba fez bela jogada individual e sofreu pênalti do lateral Bong. O próprio Frances foi para a bola e guardou 1 a 0 para os donos da casa.

No fim do primeiro tempo o português Diego Dalot fez bela jogada pela ala esquerda e tocou para Marcus Rashford ,que dentro da área só limpou o zagueiro e finalizou com perfeição marcando um golaço. Com isso, o jovem atacante inglês chega a oito gols na atual edição da Premier League.

O segundo tempo começou com o mesmo domínio dos donos da casa. Aos 54 minutos, Rashford fez bela jogada e cruzou para Lingard, que dentro da pequena área perdeu um gol incrível. O Brighaton voltou para o jogo aos 74 minutos. Em um belo cruzamento de três dedos do Propper, o meio alemão Grob dominou entre os defensores do United e fuzilou o gol de David De Gea para diminuir o placar.

Com a vitoria de 2-1 o United fica com um jogo a mais e a 3 pontos do Chelsea, primeiro time na zona de classificação para a Chapions League. Já o Brighton se encontra em décimo terceiro a 3 pontos da zona de rebaixamento.Ambas as equipes voltam a campo no dia 29 de janeiro, os diabos vermelhos recebem o Burley em casa e o Brighton viaja ate Londres para enfrentar o Fulham.