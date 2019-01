Borussia Dortmund vence RB Leipzig e amplia vantagem na liderança

O Borussia Dortmund venceu o RB Leipzig neste sábado (19) pela 18ª rodada da Bundesliga por 1 a 0, com gol de Axel Witsel, na Red Bull Arena. O time amarelo se mantém seguro na liderança por mais uma rodada do campeonato, agora com 6 pontos de diferença do vice, o atual campeão alemão, Bayern de Munique.

O jogo, que contém o melhor ataque do campeonato, Borussia Dortmund, contra uma das melhores defesas, Leipzig, não contou com o alemão Marco Reus, que passou mal antes da partida e acabou sendo cortado. A partida também foi a primeira de Pulisic após o anúncio de sua ida para o Chelsea na próxima janela.

O começo de jogo era morno, com ambas as equipes ainda frias, sem levar perigo as áreas uma da outra. O Borussia comandava o meio de campo com troca de passes.

Não demorou para abrir o placar. Aos 19 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio pela esquerda, a bola cruza a área, a defesa do Leipzig não se contém e Witsel aproveita a sobra na direita mandando com um chute forte para as redes dos touros. Após abrir o placar, o Dortmund comandou a partida com finalizações que levaram perigo ao goleiro Gulácsi. Os anfitriões tentaram chegar na área, mas sem sucesso e medo para Burki.

Na segunda etapa, o RB Leipzig veio com mais força para cima do rival e em busca dos três pontos, pressionando a defesa. Os alvinegros apostou no contra-ataque para furar a defesa dos rivais. Timo Werner teve uma ótima chance após falha do goleiro Burki, que adiantou uma bola recuada. O atacante tentou driblar e puxar a bola, mas o goleiro se recuperou e fez a defesa.

Na metade etapa, o jogo era pegado e com chances para os dois. No final do jogo, o RB chegou a pressionar mais, mas a zaga e Burki seguraram para manter a vitória. Com o resultado, o Leipzig segue na quarta colocação, com 31 pontos. Já o Borussia segue líder da competição, isolado na primeira posição com 45 pontos.

O próximo desafio do Borussia Dortmund será contra o Hannover, no sábado (26), às 12h30, no Signal Iduna Park, pela 19ª rodada da Bundesliga. Já o Leipzig visita o Fortuna no domingo (27), às 15h.