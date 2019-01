Real Madrid vence Sevilla e inicia recuperação na La Liga

Em jogo válido pela vigésima rodada da La Liga, Real Madrid e Sevilla se enfrentaram no Santiago Bernabéu. O placar do confronto foi 2 a 0 para os blancos com gols de Casemiro e Modric. Com a vitória, o Real Madrid continua tentando sua recuperação no campeonato chegando ao seu segundo triunfo seguido.

A partida começou com muitas faltas e muita disputa de bola no meio campo, o cenário era esse até que os times começaram a achar espaços, o Sevilla chegou a sua principal chance na primeira etapa com Escudero que chutou boa bola para fora.

Os madridistas só foram chegar com perigo na segunda etapa em boas cabeçadas com o volante Casemiro, que viria a decidir a partida aos 78, acertando belo chute de fora da área no angulo de Vaclík. Após o gol coube ao time comandado por Solari administrar a partida conseguindo até ampliar o placar aos 92 com Modric.

Com a vitória, o Real chegou a 36 pontos ocupando a 3ª colocação. Já o Sevilla possui 33 pontos na 4ª posição. Os blancos voltam a campo em jogo contra o Girona na quinta feira (24) pela Copa do Rey. O Sevilla retorna também pela Copa do Rei na quarta contra o Barcelona.