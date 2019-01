Arsenal vence Chelsea e se aproxima do Top 4 da Premier League

Jogando em casa, o Arsenal venceu o clássico londrino contra o Chelsea, por 2 a 0, na tarde desse sábado (19). No duelo válido pela 23ª rodada da Premier League, Lacazette e Koscielny fizeram os gols do confronto.

A estratégia inicial dos Gunners foi fechar os espaços e se manter no campo de ataque. A primeira chegada aconteceu aos sete minutos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Sokratis subiu sozinho e cabeceou firme, mas não acertou a direção da meta e mandou pra fora.

A pressão continuou e o bom inicio dos donos da casa deram resultado aos 13´. Bellerín fez o cruzamento e encontrou Lacazette na área. O atacante francês dominou, conseguiu girar, passar pela marcação e bater forte, cruzado, sem chance de defesa para Kepa.

Tentando entrar na partida, os Blues acharam uma boa chance para igualar o resultado, logo após sofrer o gol. Do meio campo, David Luiz fez um grande lançamento para Pedro, que, livre, tentou encobrir o goleiro Leno, mas errou o alvo por muito pouco.

Nos últimos instantes da primeira etapa, Koscielny foi oportunista e ampliou para os mandantes. A jogada começou em uma cobrança de falta que a zaga conseguiu afastar. Na sobra, Sokratis mandou novamente para a área e o camisa seis se jogou na bola, pegando de ombro e deixando o dele no confronto.

Em boa jogada de Lacazette, Arsenal abriu o placar (Reprodução / Arsenal)

Os primeiros momentos do segundo tempo foram bem diferentes do que era jogo antes do intervalo. Os visitantes ficaram mais com a bola, mas nenhum dos dois times conseguiram criar uma boa oportunidade nos dez minutos iniciais. Na primeira tentativa, William tocou para Pedro chegar chutando, mas ele usou muita força e isolou.

Aos 18´ os Gunners fizeram uma boa sequência, o que voltou a dar emoção a partida. Pelo lado esquerdo, Kolasinac avançou e chegou a ficar cara a cara com Kepa. O lateral optou por tentar o toque para para trás em vez do chute e a defesa afastou o perigo.

Sem muitas chances criadas, o fim do jogo foi lento e truncado. Os dois elencos não conseguiram desenvolver uma grande ameaça ao gol adversário. Melhor para o time da casa, que segurou o adversário e conquistou a vitória.

O resultado apertou ainda mais a briga por uma vaga na próxima edição da Champions League. Os Gunners se mantém na quinta posição, mas agora com 44 pontos, apenas três a menos que os Blues, que ocupam a quarta colocação.

Na próxima semana, as duas equipes terão confrontos decisivos contra outros times do Big 6. Na quinta-feira (24) o Chelsea recebe o Tottenham, no Stamford Bridge, pela semifinal da EFL Cup. No dia seguinte, Arsenal enfrenta o Manchester United, no Emirates Stadium, pela quarta rodada da FA Cup.