Manchester City vence lanterna Huddersfield e segue na cola do Liverpool

O Manchester City visitou o Huddersfield neste domingo (20), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. O time de Guardiola não teve uma boa atuação, mas também não correu riscos na defesa. Acabou vencendo por 3 a 0, se mantendo na cola do Liverpool na briga pelo título.

Nos primeiros minutos o City impôs seu estilo de jogo com posse de bola e pressão no ataque. Aguero e Gundogan tiveram as primeiras oportunidades mas não aproveitaram. Aos doze minutos De Bruyne deu bom passe para Sterling, que invadiu a área e foi derrubado por Kongolo. Pênalti não marcado para os cityzens.

O gol veio seis minutos depois, Danilo recebeu a bola na intermediária e arriscou. Schindler tentou tirar de cabeça, mas acabou mudando a trajetória da bola e matando o goleiro Lossl, 1 a 0.

O jogo ficou truncado, o City havia diminuído o ritmo. Com 39 minutos, Gundogan recebeu lançamento, dominou e finalizou para fora, a última chance do primeiro tempo. Pep Guardiola foi para o vestiário com cara de insatisfeito pelo que o seu time apresentou.

Na volta do intervalo, ficou claro que houve uma “dura” no vestiário. Com 11 minutos, o jogo já estava 3 a 0. Primeiro numa jogada bem trabalhada entre Sterling, De Bruyne e Sané (que estava em posição irregular). O alemão cruzou na medida para Sterling escorar de cabeça no gol aberto.



O terceiro gol saiu depois de uma bobeada do Huddersfield. Uma tentativa de virada de jogo acabou errada, Danilo lançou para Aguero, que escorou de cabeça para a meia-lua da área. Sané vinha na velocidade, dominou a bola e tocou rasteiro na saída do goleiro. 3 a 0 para o Manchester City.



Na sequência, quase que saiu o quarto, com De Bruyne de cabeça, mas a bola foi por cima do gol. Depois disso o ritmo do jogo caiu novamente, por isso, o Huddersfield conseguiu a primeira boa chance no jogo, aos 33 minutos, com Mounié, a finalização passou perto do gol de Ederson. Aos 36, uma cabeçada do mesmo, e o goleiro brasileiro fez a defesa.



Ainda deu tempo de Bernardo Silva perder uma grande chance aos 40 minutos. Recebeu um bom passe, saiu na cara do gol, mas finalizou em cima de Lossl. E aos 48, Mounié perdeu outra chance para o time da casa. Recebeu na pequena área, girou e bateu para fora. Dando fim ao jogo.



O Huddersfield segue na última colocação, com 11 pontos em 23 jogos. Voltará a campo no dia 29/01, pela 24ª rodada, contra o Everton. Já o Manchester City ocupa a segunda posição no campeonato, segue quatro pontos atrás do líder Liverpool. Na quarta-feira (23), os cityzens jogarão contra o Burton Albion, pela partida de volta na Copa da Liga. O jogo de ida foi 9 a 0 para o time de Guardiola.