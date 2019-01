Em noite apagada de Cristiano Ronaldo, Juventus bate  Chievo pela Série A 

Em jogo válido pela 20ª rodada da Serie A, Juventus e Chievo Verona se enfrentaram no Juventus Stadium,em Turim.O placar da partida foi um tranquilo 3 a 0 bianconero com gols de Douglas Costa, Can e Rugani.

A vitoria juventina foi tranquila mas o destaque negativo fica para má atuação de Cristiano Ronaldo, que perdeu pênalti além de diversas finalizações erradas que o gajo raramente erra.

A partida começou com a Juve dominando as ações ofensivas com boas trocas de passes mas foi em jogada individual que o time chegou ao gol com o brasileiro Douglas Costa em arrancada,ele acertou belo chute de fora da área abrindo o caminho para a vitoria bianconera.

Após o gol,a pressão da Vecchia Signora se manteve forte chegando a ter 75% de posse de bola em certo momento da partida mas a pressão só foi resultar no segundo gol aos 45' em troca de passes espetacular que acabou encontrando Can dentro da grande área sozinho para fazer o gol.

Na segunda etapa,CR7 teve algumas chances de ampliar a vantagem sendo a principal delas o pênalti defendido por Sorrentino.Apesar das chances perdidas aos 84' a Juve ainda chegou ao 3º gol com Rugani.

Com a vitoria,a Juventus chegou a 56 pontos ocupando a primeira colocação nove pontos a frente do segundo colocado Napoli. O Chievo continua amargando a lanterna do campeonato com apenas oito pontos.

A vecchia signora retorna a campo contra a Lazio pela Serie A neste domingo(27). Já o Chievo retorna também no domingo contra a Fiorentina.