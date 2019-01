Valencia perde jogo de ida contra Getafe nas quartas de final da Copa do Rei

Com gol de Jorge Molina, o Getafe abriu vantagem sobre o Valencia no primeiro confronto das quartas de final da Copa do Rei, que aconteceu na última terça-feira (22) no Coliseum Alfonso Pérez. O próximo jogo será na casa do Valencia em Mestalla e o time do técnico Marcelino Garcia está confiante para seguir para semifinal.

O goleiro Jaume Domènech fez grandes defesas durante o confronto mas não conseguiu alcançar o chute imparável de Molina aos 76 minutos. Ao avaliar a partida o goleiro elogia a equipe.

"Eu acho que nos primeiros 30 minutos nós tivemos o jogo sob controle, mas nos últimos dez minutos do primeiro tempo nós tivemos chances suficientes. Depois do intervalo, pouco futebol foi visto e eles nos marcaram em uma ação isolada."

O goleiro afirma que o a partida em casa é decisiva: "Chegamos depois de duas vitórias e com a esperança de adicionar o terceiro, mas não aconteceu, e na próxima terça-feira em casa, certamente voltaremos. Em Mestalla teremos ótimas opções para passar do empate o fator Mestalla é decisivo e estamos confiantes em voltar para lá."

Para o treinador Marcelino García Toral o time teve ótimos 25 minutos, dominância, depois sofreram isso gerou no time perigo nos minutos finais. E admite que o time não se apresentou na defesa na única posição que os marcaram. Marcelino entende que será necessário mudar para a segunda etapa.

"Teremos que procurar mais conclusão, ter sucesso e jogar como primeira meia hora. Nós vamos exigir audácia, esforço, concentração, o empate é complicado. Agora vamos recuperar do esforço de hoje e pensar no Villarreal, que é muito importante na liga. Vamos pedir ajuda aos fãs no sábado e depois na terça. Mestalla é uma vantagem para a equipe. "