Barcelona anuncia contratação de Frenkie de Jong, ex-Ajax

Barcelona e Ajax chegaram a um acordo para a transferência do meia Frenkie de Jong, que se juntará ao clube catalão a partir de 1 de julho de 2019. O custo da operação de transferência é de 75 milhões de euros, mais 11 milhões em variáveis. O jogador assinará um contrato para as próximas cinco temporadas, até 2023/24. O presidente Josep Maria Bartomeu e o CEO Òscar Grau estiveram pessoalmente envolvidos no fechamento do acordo em Amsterdã.

Frenkie de Jong nasceu em maio de 1997 em Arkel no sul da Holanda. Fez sua estreia pelo Ajax no final da temporada 2016/17, aparecendo nos minutos finais da final da UEFA Europa League, quando o time holandês acabou perdendo para o Manchester United. Já jogou 16 vezes pelo Godenzonen na Eredivisie nesta temporada, marcando quatro gols.

O estilo do jogador é versátil, ele está se juntando ao Barcelona depois de provar ser um atleta polivalente com uma excelente leitura do jogo e habilidades. Ele será o vigésimo jogador holandês a vestir a camisa do time catalão.

O jovem de 21 anos, cujos pretendentes incluíam o Paris Saint-Germain e o Manchester City, é considerado um dos melhores jogadores jovens do futebol mundial. A equipe Blaugrana já fechou acordos para Adrien Rabiot, do PSG, e Jean-Clair Todibo, do Toulouse, para o clube no verão, quando Ernesto Valverde montará sua seleção.