Sevilla vence time misto do Barcelona e sai na frente pelas quartas da Copa do Rei

Sevilla recebeu o Barcelona dentro do Ramón Sánchez Pizjuán e conseguiu se impor, no jogo que marcou a ida das quartas de finais da Copa do Rei. Perante aos seus torcedores e a um Barça recheado de reservas, os Palanganas aproveitaram a oportunidade e venceram por 2 a 0, com gols de Pablo Sarabia e Ben Yedder.

O jogo de volta está marcado para acontecer precisamente daqui a uma semana (dia 30), no Camp Nou. Se quiser chegar ás semifinais, os catalães terão que ganhar por 3 a 0. Caso sofra gol em casa, existirá a necessidade de golear com vantagem mínima de quatro tentos. Se o Barcelona vencer repetindo o placar de 2 a 0, o jogo irá para a prorrogação.

Ditando o ritmo do começo ao fim e mostrando superioridade por ter um time também mais consistente e entrosado, o Sevilla construiu o importante placar com tranquilidade. Os gols, porém, só saíram na segunda etapa. Primeiramente com Sanabria, que aproveitou bom passe de Quincy Promes e abriu o placar.

Com o gol, Valverde lançou os titulares Suárez e Coutinho. Mas não adiantou. Inteiro na partida, o Sevilla manteve o bom ritmo e matou o jogo depois de aproveitar vacilo do próprio meia brasileiro, que foi desarmado na intermediária e viu André Silva e Banega construírem o lance até Ben Yedder. Livre e com o gol vazio, o atacante francês deu um carrinho e escorou para o fundo das redes.