PSG avança na Copa da França, mas Neymar se lesiona

Na noite desta quarta-feira (23), o PSG recebeu o Strasbourg pela Copa da França. Mesmo sem uma atuação brilhante, os donos da casa conseguiram avançar, após vencer pelo placar de 2 a 0.

O PSG oscilou entre apatia e pressão durante o jogo. No primeiro tempo, contou ainda com uma atuação inspirada do goleiro Sels. Aos 3 minutos, Eric Maxim, pela direita, arrumou com o peito para Cavani, que marcou o primeiro. Já aos 44 minutos, Di María colocou uma bola na trave.

No segundo tempo, Neymar voltou driblando a zaga adversária. Porém, aos 15 minutos, o atacante brasileiro teve que ser substituído após sentir dores no pé direito. Tudo se encaminhava para uma vitória simples, mas aos 36 minutos, Draxler aproveitou erro da saída de bola e cruzou para Di María, que ampliou.

Lesão de Neymar

Após ser substituído, Neymar foi encaminhado para um hospital perto do estádio, em Paris. O PSG confirmou, em nota, que após ressonância magnética, o atleta estava com uma lesão no quinto metatarso do pé direito, a mesma lesão que o jogador sofreu antes da Copa do Mundo de 2018.