Buscas por avião em que estava Emiliano Sala são encerradas

As buscas pelo avião que levava o jogador Emiliano Sala, de 28 anos, foram encerradas de forma definitiva na tarde desta quinta-feira (24). A Polícia de Guernsey, no Reino Unido, autoridade responsável no caso já trabalhava com a hipótese depois de três dias de procura e nenhum vestígio encontrado. O capitão David Barker emitiu um comunicado após a última etapa do trabalho.

“Apesar dos melhores esforços, que cobriram cerca de 2735 km e do exame de dados de celulares e imagens de satélite, nós não conseguimos encontrar nenhum rastro da aeronave, do piloto ou do passageiro. Foram 24 horas de buscas contínuas, somando 80 horas de voo combinadas entre aviões e cinco helicópteros. Dois botes salva-vidas também estiveram envolvidos, assim como a assistência de vários navios e barcos de pesca que estavam de passagem.”

O monomotor perdeu contato com o controle a cerca de 20 km ao norte da ilha de Guernsey, quando sobrevoava o Canal da Mancha, local que fica no trajeto entre a França e o País de Gales. A última informação que se tem de Sala vivo foi um áudio enviado por ele a um amigo.

“Irmão, estou cansado. Estou aqui em cima em um avião que está caindo aos pedaços. Se em uma hora e meia não tiverem notícias minhas, não sei se vão mandar alguém me buscar porque não vão encontrar, mas... já sabem. Que medo que tenho!"

Por fim, os responsáveis pela busca falaram o porquê do encerramento, mas frisaram que o caso não será esquecido. De acordo com o capitão, os navios e embarcações que passarem pelo local serão instruídos a procurar por vestígios do avião.

“Revisamos a informação disponível e tomamos a difícil decisão de encerrar as buscas. As chances de sobrevivência nesse estágio são muito remotas. Apesar de não estarmos ativamente procurando, o incidente permanece em aberto e vamos permanecer em vigia para caso apareça qualquer vestígio da aeronave.”