Guardiola comemora classificação na Copa da Liga Inglesa: "Estamos na final"

O Manchester City venceu o Burton Albion e avançou à final da Copa da Liga Inglesa. A vitória dos cityzens por 1 a 0 saiu dos pés de Sergio Agüero, totalizando a soma das duas partidas por 10 a 0. Pep Guardiola escalou um time alternativo, com poucos titulares e muitos jovens da base. Depois do jogo, o treinador elogiou a atuação do time e comemorou a vaga pra final.

“Fizemos um bom jogo, apesar de não converter mais chances. O Burton teve duas ou três chances claras. Estamos na final, isso é bom. Não é fácil chegar a finais consecutivas, não importa de qual competição”, disse Pep.

Guardiola elogiou individualmente alguns jogadores jovens, alguns que fizeram sua estreia no time profissional.

“Ian foi muito agressivo com e sem a bola nos pés. Philippe Sandler jogou muito bem. Ambos tiveram um bom desempenho. Muric foi excelente. Agora vamos nos preparar bem e tentar vencer a final”, finalizou.

A final da Copa da Liga ocorrerá no dia 24 de fevereiro, em Wembley. O City aguarda o vencedor do confronto entre Tottenham e Chelsea, que acontecerá amanhã (24). Os cityzens enfrentarão o Burnley no sábado, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Já o Burton volta suas atenções para a League One (terceira divisão da Inglaterra), pois no sábado (26) receberá o Bradford.