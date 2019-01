Com goleada, Real Madrid abre vantagem contra Girona na Copa do Rei

Real Madrid enfrentou o Girona na última quinta-feira (24) no Santiago Bernabeú, em duelo válido pela primeira rodada das quartas-de-final da Copa do Rei. A vitória dos galáticos por 4-2 abriu vantagem para a equipe de Santiago Solari. Com gols de Lucas Vásquez, Benzema e dois gols de Sergio Ramos, o Real deixou o gramado feliz com a performance em campo e satisfeito com o resultado do jogo.

De acordo com o capitão Sergio Ramos eles deram um passo importante, mas tem que manter o resultado para o jogo fora de casa. Lucas Vazquez elogiou a equipe: "O mais positivo é o jogo, a intensidade, o dinamismo da equipe. Temos que trabalhar para continuar assim".

Solari analisou seu time após a vitória: “Estamos satisfeitos com o jogo, com a entrega e com o que jogamos. Realizamos um grande jogo e o mérito é dos jogadores, que jogaram com ordem e intensidade. Se cada um elevar o seu nível vai elevar o do grupo”.



“Cada jogo há que arrancar com as ideias claras e transferi-las para o campo. Para tal precisamos de vontade e energia, que importam tanto como qualidade, táctica e técnica. No futebol não se pode prever nada. Pode merecer mais golos mas se não marcar as oportunidades e a outra equipa marcar quando ataca pois tudo se complica. A eliminatória está em aberto e será um jogo bonito na segunda mão”.

Além disso, não poupou elogios para o brasileiro Vinicius Junior: “Teve um grande crescimento. Mostrava algumas coisas quando chegou e agora mostra-as com regularidade. Tem 18 anos e traz muita frescura, atrevimento e é um perigo constante. Ainda tem muito para aprender e crescer. Tem o apoio dos jogadores mais experientes do planeta.”

O treinador falou também da ligação que Benzema e Vinicius Jr tem dentro de campo: “Entendem-se muito bem e naturalmente de forma instintiva. É muito bonito para todos que assim aconteça”.

O jogo de volta entre Girona e Real Madrid será no dia 31 de janeiro, às 18:30, horário de Brasília. Os Merengues podem até perder por 1 a 0 que se classificam.