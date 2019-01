Borussia Dortmund goleia Hannover e abre nove pontos de distância na liderança

Borussia Dortmund e Hannover 96 se enfrentaram neste sábado (26), no Signal Iduna Park, pela 19ª rodada da Bundesliga 2018/2019. No primeiro tempo os aurinegros conseguiram abrir o placar, mas foi apenas no segundo tempo que a goleada foi construída. O placar terminou 5 a 1 e os gols foram marcados por Hakimi, Reus, Götze, Guerreiro, Bakalorz e Witsel.

A equipe aurinegra saiu vitoriosa do seu 15º jogo na competição e se mantém com folga na liderança, com 48 pontos sendo nove na frente do segundo colocado Bayern de Munique. Já o Hannover 96 amarga na vice-lanterna do alemão com apenas 11 pontos, empatado com o Nuremberg.

No início da partida os visitantes mostraram que foram para ir atrás do resultado. Wimmer fez o cruzamento na direita para o meio da área e Weydandt chutou obrigando uma ótima defesa do goleiro Bürki no primeiro minuto de jogo. Os vermelhos botaram pressão e os aurinegros tentaram responder. Aos seis minutos, Sancho ultrapassou três marcadores e chegou à linha de fundo, sofrendo uma falta. Guerreiro cobrou a falta cruzando fechado e Albornoz afastou da área com cabeceio.

Aos 15’, Sancho apostou no lance individual pela esquerda, mas parou na marcação de Albornoz. A defesa do Hannover então apostou na ligação direta com o ataque, mas Weydandt não conseguiu o domínio do passe. Aos 21’, O Dortmund saiu em contra-ataque, Reus finalizou batendo de bico e o goleiro Esser conseguiu evitar o primeiro gol dos mandantes. Logo depois, Reus apareceu livre na área e chutou na saída do goleiro, mas a bola carimbou a trave.

Aos 24’, Hakimi invadiu a área tabelando com Guerreiro e chutou com de destra no canto do gol, abrindo o placar para os aurinegros. Os vermelhos foram atrás do prejuízo, aos 27’ Albornoz cruzou na intermediária e Weydandt subiu entre dois zagueiros, cabeceando à direita do alvo. O Dortmund apareceu bem em contragolpe aos 35’, com Reus e Götze, Witsel recebeu na área e arriscou, mas a bola acertou o lado externo da rede. Os mandantes passaram a trabalhar a bola no meio-campo, com toques de pé em pé. No final do primeiro tempo não teve nenhuma grande chance das equipes, encerrando com o placar pequeno para os aurinegros.

Na volta para a segunda etapa, o Dortmund começou com vontade de ampliar o placar. E logo aos 58’, num vacilo na saída do jogo dos vermelhos, Hakimi fintou o goleiro até a linha de fundo e cruzou para Reus empurrar e marcar o segundo gol aurinegro. Na sequência, aos 60’, Sancho saiu costurando a marcação na frente da área e tocou na medida para Götze mandar para o fundo das redes, fazendo o terceiro gol. E aos 66’, em um contra-ataque, Reus partiu em velocidade até a área, tocou para Guerreiro que completou marcando o quarto gol.

O ritmo da partida diminuiu e só no final da partida as equipes voltaram a criar chances. Aos 88’, os aurinegros bobearam na marcação e Bakalorz chutou de longe e marcou o gol de honra do Hannover. Um pouco depois, aos 91’, Witsel dominou na entrada da área e soltou o chute que parou no canto direito do goleiro, marcando o quinto gol aurinegro e consagrando a vitória dos mandantes.

As equipes voltam a campo no próximo fim de semana pela 20ª rodada da Bundesliga. O Hannover 96 joga na sexta-feira (1 de fevereiro) contra o RB Leipzig, às 17h30 (horário de Brasília), na HDI Arena. O Borussia Dortmund enfrenta o Eintracht Frankfurt, às 12h30, na Commerzbank-Arena.