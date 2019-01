Com amplo domínio, Sevilla atropela Levante e conquista uma posição no Espanhol

Em jogo válido pela 21ª rodada da La Liga, Sevilla e Levante se enfrentaram neste sábado (26),no Ramón Sánchez Pisjuán. O placar da partida foi um tranquilo 5 a 0 para os sevilhistas. com gols de Ben Yedder, André Silva,Franco Vázquez,Sarabia e Promes.

A partida foi marcada por um domínio do time de Andaluzia. Desde o primeiro minuto levando perigo ao gol adversário conseguindo chegar a uma vitoria tranquila apenas na segunda etapa.

Este domínio consistiu em 23 finalizações no jogo com a equipe chegando a baliza dos Granotes, com Ben Yedder após ótimo passe de Roque Mesa. Após o tento, a vitória era certa bastava saber o placar que acabou sendo ampliado mais quatro vezes com duas jogadas semelhantes a do primeiro gol e dois a partir de um pênalti convertido por Sarabia acertando. Por fim, Promes pegou um rebote e fechou o marcador.

Com a vitoria, o Sevilla subiu uma posição na tabela - ultrapassou o Real Madrid- e está 3ª colocação, com 36 pontos. Já o Levante está no 10º lugar, com 26.

O Sevilla retorna a campo pela Copa do Rei contra o Barcelona nesta quarta-feira (30). Já o Levante retorna apenas no próximo sábado (2) contra o Getafe pela La Liga.