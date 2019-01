Em partida definida no primeiro tempo, Atlético de Madrid vence Getafe pelo Campeonato Espanhol

Na tarde deste sábado (26), o Atlético de Madrid enfrentou o Getafe, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. E mesmo enfrentando a segunda melhor defesa do torneio nacional, os colchoneros resolveram a partida no primeiro tempo, aplicando um 2 a 0 que persistiu até o final dos 90 minutos.

O confronto se iniciou de forma difícil, já que o Getafe também ocupa a parte de cima da tabela e demonstrava a solidez defensiva que é o pilar da sua ótima campanha até aqui. Mas o time de Simeone conta com ninguém mais, ninguém menos que Antoine Griezmann; e foi do francês o gol que deu início a vitória dos mandantes. Após bela jogada de Partey, o camisa 7 recebeu entre os zagueiros e fuzilou de canhota: 1 a 0.

Posteriormente, foi a vez de Saúl. Em bela jogada coletiva, Kalinic finalizou, o goleirão Soria defendeu, mas o rebote ficou por conta do jogador espanhol, que não perdoou e ampliou o placar. 2 a 0.



O segundo tempo contou com o esforço de ambas as equipes para que o marcador fosse movimentado, mas ambos os ataques esbarraram no êxito da defesa adversária e o resultado ficou o mesmo construído na primeira etapa.



Com a vitória o time de Madrid segue na vice-liderança, com 44 pontos, dois a menos que líder Barcelona, que ainda joga nessa rodada. Já o Azulones permanece na 6ª posição, com 31 pontos conquistados.



O Atlético de Madrid volta a campo no domingo (3), quando visita o Betis, às 13h15. O Getafe enfrenta o Valencia na próxima terça-feira (29), pelas quartas de finais da Copa do rei, às 18h30.