Gabriel Jesus exalta bom momento no Manchester City: "Trabalho duro"

Com um cenário diferente da temporada passada, pode-se dizer que a briga pela titularidade no ataque do Manchester City está realmente aberta. Depois da larga vitória de 5 a 0 sobre o Bunrley, o atacante Gabriel Jesus falou sobre o seu atual momento com a camisa dos cititzens.

"Eu comecei este ano em chamas. Não apenas pelos gols, mas também acho que ajudo o time em campo e trabalho duro, jogo bem", disse o brasileiro.

Pressionado por conta do seu desempenho na última Copa do Mundo e também pelas palavras do seu técnico, Pep Guardiola, quando foi contratado, Jesus destacou que é importante ajudar os companheiros mas sem deixar de lado a principal função de um camisa nove. Balançar as redes adversárias.

“Meu foco é fazer isso e estou muito feliz com meus objetivos. Como atacante, você precisa deles", explicou o atleta que ainda acrescentou que foi um de seus gols preferidos.

"Gosto de todos os gols que marquei, mas esse é um dos meus cinco primeiros", afirmou.

Entretanto, o teor da entrevista não foi só sobre o atacante brasileiro. Gabriel Jesus fez questão de exaltar a partida do seu companheiro Kevin De Bruyne, elogiando o jogador que foi bem avaliado pela crítica, de modo geral.

"Kevin é um jogador e pessoa incrível", acrescentou Jesus. "Ele tem a qualidade para jogar todos os jogos, mas este time é muito difícil porque temos jogadores incríveis e todos merecem jogar", finalizou.

Para a próxima partida, o Manchester City vai enfrentar o Newcastle pela 24ª rodada da Barclays Premier League às 18h no ST. James'Park. Os citizens tem 56 pontos e ocupam a segunda colocação.