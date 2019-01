Com Bale e Benzema inspirados, Real Madrid passa fácil pelo Espanyol em Barcelona

O Real Madrid foi a Barcelona e não tomou conhecimento do Espanyol. Mostrando classe no estádio do adversário, os merengues contaram com Bale e Benzema em grande dia e venceram por 4 a 2 neste domingo (27). O francês fez dois, o galês marcou um de placa e Sergio Ramos, depois de marcar dois gols pela Copa do Rei, foi ás redes outra vez. Leo Baptistão e Roberto Rosales fizeram os dos Periquitos. A partida encerrou os jogos do domingo pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol.

Demostrando que entrou no jogo para vencer sem sofrer sustos, o Real abriu rápidos 2 a 0 com 15 minutos. Em chute de Modric, Benzema aproveitou o rebote. Em nova jogada do croata, dessa vez cruzando, Sérgio Ramos subiu mais que todo mundo e emendou de cabeça. O brasileiro Léo Baptistão ainda descontou aos 25, mas viu Benzema aproveitar sobra na área outra vez e decretar o 3 a 1 restando segundos para o intervalo.

Sem muito ânimo após o balde de água fria, o Espanyol ainda levaria o quarto, aos 21 da segunda etapa. Mostrando um controle de bola absurdo, Bale deixou a marcação desconsertada e fez um golaço. Caixão fechado, mesmo depois da expulsão de Varane, seis minutos depois. Rosales ainda diminuiria aos 36 e dava certa esperança, mas já não havia tempo suficiente para uma reação.

Ainda muito atrás do líder Barcelona, a vitória fez o Real chegar a terceira posição de La Liga, com 39 pontos. De positivo, consta como terceiro resultado positivo seguido. Algo que se fez raro em uma temporada que se desenha irregular. Estacionado com 24 pontos, Espanyol segue namorando a zona do rebaixamento. Dependendo do resultado entre Rayo e Alavés, o time de Barcelona poderá ficar a três pontos da degola.