Liverpool empata com Leicester e abre cinco pontos de vantagem na liderança da Premier League

Embaixo de chuva, Liverpool e Leicester ficaram no empate, por 1 a 1, em confronto realizado em Anfield, na tarde dessa quarta-feira (30). Mané abriu o placar, logo no começo da partida, e Maguire igualou o marcador no fim do primeiro tempo.

Mal deu tempo de aquecer e os donos da casa já mostraram o porque lideram o campeonato, abrindo o placar aos dois minutos. Robertson tentou lançar para Firmino, mas tanto o atacante, quanto a defesa adversária, conseguiram dominar a bola. Quem aproveitou foi Sané, que chutou colocado e guardou no cantinho.

Pouco depois, quase veio o segundo. Em lance pelo lado direito, Firmino dominou dentro da área, passou pela defesa e tentou a finalização. A rede só não balançou mais uma vez porque Schmeichel se esticou e conseguiu espalmar.

Após um começo alucinante dos mandantes, o ritmo do confronto diminuiu, com as duas equipes trocando passes e valorizando a posse. Os Reds continuaram dominantes na partida, empurrando os visitantes para o campo de defesa. Os Foxes esperavam uma oportunidade para contra-atacar.

Já nos acréscimos da primeira etapa, veio a chance pelo alto e Maguire deixou tudo igual. Após uma falta que foi cobrada pra dentro da área, Chilwell conseguiu o toque e mandou para o meio, encontrando o camisa 15 livre, que só precisou empurrar pra meta.

No último minuto do primeiro tempo, Maguire empatou (Reprodução / Leicester)



Após o intervalo, quem começou com tudo foram os visitantes. Logo de cara, Maddison recebeu ótima bola de Chilweel dentro da área, dominou e chutou de biquinho. Keita conseguiu fazer o bloqueio no momento certo e afastou o perigo.



Antes dos dez minutos, outra boa chance desperdiçada pela equipe azul. Em mais um levantamento para a grande área, Maguire foi na segunda trave e cabeceou para o meio. Firmino tentou cortar e acabou jogando contra o próprio gol, mas Alisson defendeu quase em cima da linha.



Os Liverbirds demoraram para entrar no jogo no segundo tempo. A primeira chegada veio apenas aos 29. Em jogada pela esquerda, Firmino passa pela marcação e chuta firme. Schmeichel, bem posicionado, fez a defesa em dois tempos.



Faltou criatividade para os mandantes, que tiveram dificuldades para furar a defesa adversária. Com o jogo se aproximando do fim, a última oportunidade veio em um chute de Sturridge, na meia lua, mas que foi pra fora, sem nenhum perigo.



Com o resultado, os Reds abrem mais um ponto de vantagem na liderança da competição, chegando a 61 e ficando cinco na frente do vice líder Manchester City. Os Foxes continuam no meio da tabela, caindo para o 12º lugar com 32 pontos.



O Leicester volta a campo primeiro, no próximo domingo (03), quando recebe o Manchester United, no King Power Stadium. No dia seguinte, o Liverpool visita o West Ham, no Estádio Olímpico de Londres.