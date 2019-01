No prazo final, Barcelona confirma empréstimo de Denis Suárez ao Arsenal

O empréstimo do meio-campista de 25 anos Denis Suárez, foi confirmado nesta quinta-feira (31), o jogador ampliou o contrato com o Barcelona para 2021, mas o Arsenal tem opção de tornar o contrato permanente em julho.

Suárez vai se unir novamente ao chefe dos Gunners, Unai Emery, que já é um rosto conhecido para o jovem, os dois trabalharam juntos durante uma temporada de empréstimo no Sevilla na a temporada 2014-15, quando venceu a Liga Europa.

Emery disse ao site do Arsenal: "Estamos muito felizes por Denis Suarez se juntar a nós. Ele é um jogador que conhecemos bem e trabalhei com ele no Sevilla. Ele nos traz qualidade e opções em diferentes posições de ataque, então ele será capaz de ajudar a equipe."

Para Suárez jogar na Inglaterra não é novidade, antes ir para o Barcelona em 2013 o jogador passou duas temporadas no Manchester City porém sem muitas aparições. O espanhol está confiante e feliz.

"Eu vim aqui para jogar o máximo possível e tentar ajudar a equipe a se classificar para a Liga dos Campeões. Estou muito feliz por estar aqui e estar no Arsenal. Estive me esforçando muito para vir aqui. Estou finalmente aqui agora e estou muito satisfeito." Afirmou Suarez na apresentação.

Pelo twitter o Arsenal confirmou para os torcedores o que a maioria já aguardava. "Finalmente a notícia que vocês esperavam, seja bem vindo ao Arsenal Denis Suárez"

Finally, the notification you’ve all been waiting for 😉



Welcome to Arsenal, @DenisSuarez6 👋#HolaDenis 🔴

— Arsenal FC (@Arsenal) January 31, 2019