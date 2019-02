Bayer Leverkusen decide no segundo tempo e derrota Bayern de Munique de virada

Bayer Leverkusen e Bayern de Munique se enfrentaram neste sábado (2), na BayArena, pela 20ª rodada da Bundesliga 2018/2019. No primeiro tempo os bávaros saíram com a vantagem depois de 45 minutos de jogo bem movimentado, mas foi no segundo tempo que o placar foi definido para os leões que viraram a partida. Assim, o placar terminou 3 a 1 e os gols foram marcador por Goretzka, Bailey, Volland e Alario.

Com a vitória, o Leverkusen subiu para a sétima colocação com 30 pontos, um a menos que o Wolfsburg, e um a mais que o Hoffenheim. Já o Bayern, na segunda posição, ajudou o líder Borussia Dortmund a aumentar a distância, agora em 7 pontos depois dos aurinegros empatarem no jogo contra o Eintracht Frankfurt.

Logo no início da partida o VAR já entrava em ação, aos dois minutos. Karim Bellarabi finalizou e a bola bateu no braço aberto de Mats Hummels dentro da área, o árbitro de vídeo foi visto e não foi sinalizado o pênalti. As equipes começaram indo bastante ao ataque disputando o jogo.

Aos 12’, Julian Brandt aproveitou uma bola mal rebatida pela zaga dos leões e finalizou forte, na direita do gol de Sven Ulreich. No lance seguinte, Thomas Müller tocou para Kingsley Coman no lado direito que finalizou, Lukas Hradecky espalmou.

A disputa continuou intensa na intermediária, bem movimentado, mas os times não tiveram nenhuma grande chance que só foram aparecer nos quinze minutos finais. Aos 31’, após sofrer falta, Charles Aránguiz cobrou mandando a bola direto para o gol, mas passou por cima do travessão. Ao 36’, Coman deu um chute cruzado na esquerda e Hradecky defendeu bem.

Nos minutos finais, os bávaros apertaram os leões. Aos 40’, Coman recebeu na esquerda e finalizou obrigando Hradecky fazer uma grande defesa. No minuto seguinte, Müller cruzou na medida para Leon Goretzka que cabeceou para o chão, não dando chances para Hradecky defender e abrindo o placar para os visitantes. Nos acréscimos, aos 47’, em jogada trabalhada pelo Bayern, Robert Lewandowski finalizou marcando um golaço, mas o tento foi anulado por impedimento.

Na volta para o segundo tempo, os donos da casa mudaram de postura e logo aos 51 minutos, em cobrança de falta, Leon Bailey acertou o ângulo direito do gol de Ulreich, deixando tudo igual. Os bávaros tentaram uma reação, mas ficou gastando a bola na intermediária sem conseguir criar uma boa oportunidade.

Os leões animaram, criaram chances e impediam muito bem qualquer chegada dos visitantes. Aos 65’, em triangulação entre Aránguiz e Bellarabi a bola passou para Kevin Volland que finalizou na saída de Ulreich, virando a partida para os mandantes. O Bayern novamente tentou sair para o jogo, trocando passes para manter a posse de bola. Aos 74’ os bávaros aparecem bem em um cruzamento pela direita, Rafinha chutou direto para as mãos de Hradecky. Aos 78’, o brasileiro surgiu de novo cruzando pela direita, mas o goleiro espalmou.

Nos minutos finais da partida, os times assumiram uma postura mais ofensiva e foram ao ataque. Aos 85’, Goretzka tentou acionar Serge Gnabry na ponta direita, mas Hradecky saiu bem do gol impedindo a chance bávara. No minuto seguinte, Volland prendeu a bola na extrema esquerda do ataque do Leverkusen e caiu após contato com Joshua Kimmich e uma confusão se formou.

Aos 88’, em linda jogada de Julian Brandt, Lucas Alario finalizou marcando o terceiro gol, mas o VAR novamente entrou em ação, validando o tento logo depois. Os bávaros ainda tentaram diminuir, mas mesmo com os cinco minutos de acréscimo, as bolas paravam sempre em Hradecky, terminando assim com a vitória do Leverkusen.

As equipes voltam a campo no meio da semana para a DFB Pokal. O Bayer Leverkusen enfrenta o Heidenheim na terça-feira (5), às 14h30, na Voith-Arena. Na quarta-feira (6), o Bayern de Munique confronta o Hertha Berlin, às 16h45, no Estádio Olímpico de Berlim.

No final de semana, pela 21ª rodada da Bundesliga, os leões abrem a rodada jogando com o Mainz 05 na sexta-feira (8), às 17h30, na Opel Arena. Os bávaros jogam no sábado (9) contra o Schalke 04, às 15h30, na Allianz Arena.