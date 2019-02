Borussia Dortmund sai na frente, mas Eintracht Frankfurt empata dentro da Commerzbank-Arena

O Borussia Dortmund empatou em 1 a 1 contra o Eintracht Frankfurt, na Commerzbank-Arena, neste sábado (2), pela 20ª rodada do Campeonato Alemão. Marco Reus abriu o placar para os Aurinegros e o artilheiro da competição, Luka Jovic, descontou para o time da casa.

O resultado deixa o Dortmund folgado na liderança, com 49 pontos, sete a mais que segundo colocado, Bayern de Munique - que perdeu para o Bayer Leverkusen. Já o Frankfurt permanece na 5ª posição, com 32.

Assim que a bola rolou, as Águias tomaram a iniciativa. Aos 2', Sébastien Haller tocou rasteiro, Danny da Costa dominou e finalizou do meio da área, Bürki defendeu com pé.

Prontamente, os visitantes entraram no jogo e controlaram o ritmo. Sancho fez lançamento para Paco Alcácer. O atacante tenta cabecear no ângulo, mas mandou no meio da meta e Trapp ficou com a bola.

Aos' 11, o espanhol apareceu novamente. Sancho mandou na área, Alcácer tentou o arremate, contudo, acabou sendo bloqueado pela zaga.

O marcador foi inaugurado aos 22 minutos. Marco Reus tabelou com Raphael Guerreiro. O camisa 13 passou por três, tocou rasteiro para o atacante alemão que só escorou para o gol.

Em bom contra-ataque, Sancho enfia para Witsel que cruzou rasteiro no meio da área, Reus aparece sozinho e manda uma bomba no travessão.

Aos 33', Ante Rebic recebe bom lançamento, o jogador rouba a bola da defesa aurinegra. O jogador fica cara a cara com Bürki, mas acaba chutando em cima do goleiro. No rebote, Kostic acaba isolando.

Logo em seguida, Rode cobrou escanteio fechado, Rebic cabeceia no travessão. Danny da Costa fica com a sobra e alça na segunda trave. Luka Jovic se esticou e com a ponta da chuteira deixa tudo igual.

No segundo tempo, Rebic dominou como calcanhar e bateu no canto esquerdo. Bürki chegou a tempo espalmando para linha de fundo. Aos 66', foi a vez do visitante chegar com perigo. Piszczek tocou em profundidade, Paco Alcácer pega de primeira e Hinteregger conseguiu corta.