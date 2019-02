M'Gladbach vence Schalke fora de casa, ultrapassa Bayern e assume vice-liderança da Bundesliga

O Borussia Mönchengladbach venceu o Schalke 04 neste sábado (02) por 2 a 0 na Veltins Arena pela 20ª rodada da Bundesliga e reassumiu o segundo lugar do campeonato. O jogo, que teve uma expulsão para o time azul, contou com gols de Kramer e Neuhaus no final da partida.

Com um primeiro tempo equilibrado, ambos os times começaram devagar e demoraram para sair para o ataque. Caligiuri realizou a primeira tentativa do time casa aos 11 minutos, mas sem sucesso. Após isso, Mark Uth também se aproximou do campo do rival, mas falhou. Lars Stindl aos 15 minutos mandou um belo chute mas que não levou perigo ao time azul.

Na metade da primeira etapa, Denis Zakaria teve a melhor chance do time visitante, assustando o sistema defensivo do Schalke, mas o jovem goleiro Nubel pegou. Os torcedores que estavam presentes precisaram esperar somente no final do tempo para ter o melhor momento. O belo chute livre de Caligiuri fora do alvo, atingindo apenas a lateral do gol.

Na segunda etapa, mais ação. As equipes foram para cima e tentaram abrir o placar, mas também sem grandes performances. Zakaria e Konoplyanka tiveram as melhores oportunidades com chutes de longa distância. O lance que definiu o jogo foi quando Thorgan Hazard, ao se aproximar da área, foi mais rápido que Nubel, que acabou cometendo a falta em cima do belga e foi expulso, deixando o Schalke com um a menos. Konoplyanka acabou dando lugar para o experiente Farhmann, reserva por voltar de lesão.

O Borussia se aproveitou da vantagem e abriu o placar no final da etapa. Kramer marcou o primeiro com um lindo chute da entrada da área, e Neuhaus aumentou cinco minutos depois. Placar final de 2 a 0 para os visitantes.

O Borussia agora volta para a segunda colocação, já que venceu e seu rival, Bayern de Munique, perdeu por 3 a 1 para o Bayer Leverkusen.

Na próxima rodada, o M'Gladbach, vice-líder com 42 pontos, sete a menos que o líder Dortmund, enfrenta o Hertha Berlin em casa, no Borussia-Park, no sábado (09), às 12h30, pela 21ª rodada. Já o Schalke, apenas o 12º, com 22 visita o Bayern de Munique na Allianz Arena, no mesmo dia, mas às 15h30.