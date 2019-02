Valencia abre vantagem, mas Messi brilha e Barcelona busca empate

Pela 22ª rodada da La Liga, o Barcelona recebeu o Valencia neste sábado (2) no Camp Nou. O jogo entre o líder e o sétimo colocado da tabela teve muitos gols e boa atuação de ambos os times. Lionel Messi marcou pela nona vez consecutiva e marcou dois gols para o Barcelona deixando o jogo empatado o Valencia balançou a rede duas vezes com Kevin Gameiro e Daniel Parejo ainda no primeiro tempo.

O primeiro tempo foi positivo com abordagens rápidas, Ter Stegen salvou o time de um primeiro gol de Parejo. As atuações de Philippe Coutinho, Sergi Roberto e Luis Suárez foram essenciais para manter o 0 a 0 no início do jogo. Um contra-ataque iniciado com a bola de Parejo levou o visitante a marcar o primeiro gol aos 24 minutos com Gameiro. E aos 32 minutos Sergi Roberto é advertido pela entrada em Wass dentro da área e o árbitro marca pênalti.

Em um chute poderoso Parejo marcou o segundo gol do Valencia. O autor do primeiro gol sofreu um choque brutal de cabeça com Piqué e acabou sendo substituído. Aos 37 minutos um pênalti marcado a favor do Barcelona, e Messi marca o primeiro do dono da casa.

Los Che entraram em campo jogando melhor, porém mais uma vez o trio Culé salvou o time. Cm assistência de Vidal, o camisa 10 marcou seu segundo no jogo. O chileno lançou uma bola perdida no caminho de seu companheiro e o argentino chuta no canto inferior, aos 24 minutos do segundo tempo.

Logo em seguida, uma preocupação para o Barcelona. Messi sentiu a coxa e deixou o campo para receber tratamento do lado de fora, voltou e pareceu não ser preocupação para o clássico contra o Real Madri pela Copa do Rei na próxima semana.

O time catalão venceu na desvantagem, e tem que se contentar com o empate. Um ponto para cada lado garante que a La Liga permanece em aberto. O Atlético de Madri está em segundo lugar com 44 pontos, e o Real Madri segue em terceiro com 39 pontos. O Valencia é o sétimo colocado com 30 pontos.