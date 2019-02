Gervinho marca nos acréscimos e Parma empata com a Juventus fora de casa

Pela primeira vez na temporada 2018-19 em que a Juventus não conquista duas vitórias seguidas. Diante da sua torcida, a Velha Senhora empatou em 3 a 3 com o Parma, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano.

A equipe de Turim dominou e teve mais finalizações no jogo. No entanto, foi o Crociati que começou assustando. Juraj Kucka ganhou a disputa na entrada da área, chutou no centro do gol e Perin fez a defesa.

Aos 16’, o time visitante saiu errado, Cristiano Ronaldo deu o bote e mandou uma bomba de fora da área. Sepe conseguiu fazer a defesa e colocou para escanteio.

Tentando sair na frente do marcador, o Parma chegou bem com Kucka que finalizou no canto esquerdo, obrigando Perin pular e espalmar. Contudo, quase a torcida da casa comemorou. Aos 33', Douglas Costa encontrou Khedira livre na área. O alemão trouxe para o pé esquerdo e manda na trave.

Em menos de dois minutos, Cristiano Ronaldo recebeu de Matuidi pelo lado esquerdo do campo. O camisa 7 escorregou na hora do chute, mas contou com a sorte pois a bola desviou no marcador e encobriu o goleio.

Da volta intervalo, Sepe já precisou sujar o uniforme. O português enfiou para Khedira na entrada da área. O volante pegou de primeira e o arqueiro Parmensi fez grande defesa.

Aos 62', Spinazzola tentou finalizar, mas foi bloqueado. Pjanic alçou, Cristiano Ronaldo desviou de cabeça e o zagueiro Rugani colocou a bola dentro do gol.

Na sequência, Kucka cruzou milimetricamente para Barillá que livre cabeceou no meio da área do canto direito do goleiro. A Juventus deu o troco com a cabeça de Cristiano Ronaldo. Mandzukic recebeu na direito, fez lançamento para área. O atacante saiu da marcação de Iacoponi, cabeceou no chão e a pelota vai para o fundo das redes.

Com os ânimos na flor da pele, a equipe da região da Emília-Romanha quase descontou aos 70 minutos. Siligardi enfiou para Inglese. O italiano disputou com Cáceres, girou bateu cruzado, mas a bola beijou a trave.

Aos 74', Kucka cruzou rasteiro pela direita, Gervinho apareceu sozinho na primeira trave e com categoria deu um toque de letra, sem chances para Perin.

Nós acréscimos, Mandzukic cometeu falta em Siligardi. O atacante marfinense livre na área, arrematou com a perna boa - direita - e mandou no canto esquerdo, Perin até tocou, mas não evitou o gol de empate.

A Juventus ainda domina a Serie A. Com o resultado, a Velho Senhora chega aos 60 pontos - nove de diferença para o Napoli, segundo colocado. O Parma faturou uma posição na tabela e assumiu a 11ª colocação, com 29.