Son marca no fim e Tottenham vence Newcastle em Wembley

Abrindo a 25ª rodada da Premier League, o Tottenham venceu o Newcastle por 1 a 0, em partida realizada em Wembley, na manhã desse sábado (02). O único gol do confronto foi marcado pelo sul-coreano Son.

O começo do jogo foi estudado e as equipes demoraram para atacar. Mesmo com os donos da casa permanecendo no campo ofensivo, eles tiveram tiveram dificuldades para superar a retranca adversária. A primeira chegada aconteceu aos 15´, após um cruzamento de Lamela para Verthogen, que cabeceou sozinho na pequena área, mas acabou errando a meta.

A pressão dos Spurs continuou e dez minutos depois por pouco Lamela não abriu o marcador. Dessa vez, foi Verthogen que cruzou pelo lado esquerdo, após vacilo da zaga, encontrando o argentino Lamela, que de frente com o gol, tentou de cabça. mas a bola acertou o travessão de Dubravka.

A primeira tentativa dos Magpies aconteceu pouco depois, aos 30´. Em jogada de contra-ataque, Ritchie fez uma boa arrancada e tocou por baixo, achando Rondón. O atacante encheu o pé no chute, mas Alderweireld se jogou na bola e evitou o gol.

Nos últimos instantes da primeira etapa, os mandantes desperdiçaram uma uma boa oportunidade, muito por conta da boa atuação do goleiro Rival. Eriksen cruzou bem e Sissoko arriscou de primeira, mas o Dubravka foi muito bem no lance e salvou sua equipe de sair atrás no jogo.

Após o intervalo, os times voltaram com tudo, querendo abrir vantagem no confronto. Aos 4, Lamela cobrou escanteio e Sánchez cabeceou, mas a bola raspou a a trave esquerda e foi pra fora. Os visitantes responderam logo depois. Yedlin cruzou e Rondón tentou, mas a trave salvou os Spurs.

Com 20 minutos, Lamela tentou lançar para dentro da grande área, mas a zaga conseguiu desviar e evitar o toque de Eriksen. Porém a bola estava se encaminhando para o gol e Schar precisou se jogar tirar o perigo em cima da linha.

O jogo já se encaminhava pro fim quando Son colocou os donos da casa na frente, abrindo o placar. Llorente fez bom passe para o coreano, que dominou e chutou colocado. A sorte do camisa sete foi contar com o frango de Dubravka.

Com o resultado, os Spurs chegaram aos 57 pontos e passam temporariamente o Manchester City, assumindo a vice liderança da competição. Os Magpies permanecem com 24, continuando em 14º lugar.

O Tottenham volta aos gramados no próximo domingo (10), quando enfrenta o Leicester City, podendo estrear seu novo estádio. No dia seguinte, o Newcastle visita o Wolverhampton no Molineux Stadium.