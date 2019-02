"Decidimos que era o melhor", Valverde sobre manter Messi no banco

A primeira partida entre Barcelona e Real Madrid na disputa para seguir para a final da Copa do Rei foi excelente. O El Clásico não decepcionou. O Real foi extremamente impressionante por uma hora e criou as melhores chances de marcar um segundo, mas desvaneceu-se com uma combinação de cansaço e a chegada de Messi na meia hora final. O técnico Ernesto Valverde falou da atuação da equipe jogando em casa e do porquê ter mantido Messi no banco durante o primeiro tempo.

Messi sofreu uma lesão na coxa no empate de 2 x 2 contra o Valencia, no sábado, e só apareceu aos 63 minutos na quarta-feira (06) , mas parecia fisicamente limitado.

"Ele estava bem, mas não podemos correr riscos com esse tipo de lesão", disse Valverde a repórteres após o jogo.

"As decisões que você toma são baseadas no que você acha que é melhor para o time e o jogador. Ele tinha desconforto. Hoje ele estava melhor, mas achamos que era melhor ele entrar no segundo tempo. Ele pode ser decisivo porque sabemos o perigo que ele cria toda vez que recebe a bola." , afirmou o treinador.

Sobre o próximo jogo do Barcelona, Valverde diz "Eu não sei. Se ele estiver bem, ele vai jogar. Espero que seja assim."

O autor do gol e o mais elogiado em campo Malcom afirma que jogar com o Real não é uma tarefa fácil. "Um jogo contra o Madrid é sempre difícil. Temos o empate e o empate será decidido no Bernabéu"