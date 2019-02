City vence Everton e assume liderança da Premier League provisoriamente

Everton e Manchester City se enfrentaram pela 27ª rodada da Premier League, nesta quarta-feira (6). Em partida adiantada da competição, no Goodinson Park, os Citizens derrotaram o Blues por 2 a 0 e assumiram provisoriamente a liderança do campeonato inglês.

Logo no início do primeiro tempo, Sané perdeu bola no campo de ataque, Calvert-Lewin arrancou e cruzou, mas Bernard empurrou Fernandinho e o árbitro marcou falta. O City deu resposta logo na sequência. Após a saga do Everton Cortar escanteio, Sané pega a sobra, domina no peito e chuta da entrada da área, porém à esquerda do gol.

Os visitantes só tiveram outra oportunidade aos 15 minutos, com Laporte. Após cobrança de escanteio, Pickford não decidia se saia do gol ou não, fica no meio do caminho, o zagueiro sobe e cabeceia, mas para fora. Aos 18, David Silva recebeu na área, cruzou para Gündogan, que dentro da pequena área, acertou o travessão.

Os Citizens abriram o placar somente nos acréscimos da primeira etapa. No último minuto, David Silva cobrou falta pela esquerda e Laporte cabeceia firme, sem chance para Pickford.

O segundo tempo foi menos intenso que o primeiro, tendo somente duas chances claras de gol, todas criadas pelo Manchester City.

Aos 12 minutos, Gündogan cruzou pelo lado direito, Zouma cabeceia para cima, Pickford sai mal e tromba com David Silva. Na subida da bola, Agüero tentou de bicicleta, mas a bola sai pelo lado esquerdo do gol.

Por conta de atendimentos médicos o árbitro deu sete minutos de acréscimos. Aos 51, Gabriel Jesus recebe passe de De Bruyne, toca por cima do goleiro, que espalmou para o alto e o brasileiro completou de cabeça, com o gol vazio.

Com a vitória, o Manchester City alcançou os mesmos 62 pontos que o Liverpool e chegou à liderança da competição, mas soma um jogo a mais no campeonato que os Reds.

O próximo compromisso do Everton na Premier League é contra o Watford, no Vicarage Road, no sábado (9), às 13h (horário de Brasília). Já o Manchester City enfrenta o Chelsea no domingo (10), no Etihad Stadium, às 14h (horário de Brasília). As duas partidas serão válidas pela 26ª rodada.