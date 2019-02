Bayern de Munique vence Hertha Berlin na prorrogação e avança às quartas da Copa da Alemanha

Hertha Berlin e Bayern de Munique se enfrentaram nesta quarta-feira (6), na terceira rodada da DFB Pokal, a Copa da Alemanha, no Estádio Olímpico de Berlim. No primeiro tempo os mandantes saíram na frente logo no começo e os visitantes empataram um pouco depois. No segundo tempo, os bávaros viraram no início, mas os ursos empataram levando a partida para a prorrogação. E a partida foi definida pelo Bayern na primeira metade do tempo extra.

A partida terminou no tempo regulamentar com o placar 2 a 2 com os gols marcados por Mittelstädt, Gnabry (duas vezes) e Selke. Na prorrogação, Coman definiu o 3 a 2 para os bávaros. Agora o Bayern de Munique vai para as quartas-de-final da competição e saberá seu adversário após o sorteio.

O jogo começou agitado e logo aos três minutos o placar foi aberto. Em jogada matadora, a bola chegou em Mittelstädt na esquerda e colocou a equipe da casa em vantagem. Os bávaros foram atrás do prejuízo e aos sete minutos Lewandowski não conseguiu fazer o cruzamento de direita, mas a bola sobrou para Serge Gnabry que bateu no lado direito da área acertando o gol e empatando a partida.

Após o início frenético o jogo deu uma acalmada, mas os visitantes chegavam bem vez ou outra na área adversária. Aos 16, Mats Hummels tentou a sorte chutando de longe e a bola desviou ao bater em Lewandowski, o goleiro Jarstein foi surpreendido e a bola passou bem próxima da trave. Aos 20, Gnabry correu pela direita e chutou de esquerda, mas Jarstein afastou.

Aos 26, uma boa oportunidade dos bávaros. Gnabry arriscou na entrada da grande área, mas Jarstein chegou bem no lance e impediu o segundo gol dos visitantes. O Bayern dominava a posse de bola, mas o Hertha parecia mais sólido em campo do que no início do primeiro tempo.

A partir dos 30, o jogo passou a ficar complicado com os bávaros forçando escanteios e cobranças de falta, lutando para criar oportunidades claras. Já nos minutos finais os visitantes se tornaram mais ameaçadores, com várias tentativas de jogadas com Thiago e Coman, mas sem conseguir fazer muita coisa até o final da primeira parte.

Na volta do segundo tempo, o Bayern tratou de virar a partida. Aos 49, em jogada que começou com Süle, passou por Lewandowski e James, a finalização de Gnabry marcou o segundo dos bávaros na partida. O Hertha tentou ir reverter a situação, mas não conseguiu criar boas chances.

Aos 60, Gnabry tentou passar para Lewandowski no meio da área, mas Jarstein apareceu e evitou o perigo. Aos 64, a primeira mudança no Hertha na partida, substituindo o capitão Ibisevic por Davie Selke. Três minutos depois, Selke apareceu bem na área adversária, surpreendeu Hummels e finalizou empatando a partida para os mandantes.

Aos 75, James viu a oportunidade e arriscou de longe, mas não deu em nada. Aos 83, Klünter chegou bem na área bávara e chutou de pé esquerdo, mas Ulreich não teve problemas para lidar com a finalização. Já no final do tempo regulamentar, o Bayern passou a pressionar o Hertha e aos 89, em jogada de Ribery e Gnabry, a bola foi tocada para Coman que não conseguiu acertar o gol. Os bávaros ainda tentaram chegar com perigo com os escanteios, mas o jogo acabou com o empate e a decisão ficou para a prorrogação.

No primeiro tempo da prorrogação o Hertha começou firme, mas logo recebeu a pancada. Aos 98, em jogada aérea na área, Coman cabeceou para o gol marcando o terceiro dos bávaros. Os visitantes então passaram a ter controle total até o final da primeira metade do tempo extra.

Já no segundo tempo, os ursos mostravam-se cansados e o técnico Pál Dárdai ainda tentou fazendo a última substituição na equipe que não favoreceu em nada. Os bávaros continuaram com a posse e criando chances para matar a partida. Aos 119, James teve a chance de selar a vitória e não conseguiu e assim terminou a partida.

Os confrontos das quartas de final serão definidos em sorteio no domingo (10).