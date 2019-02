Schalke 04 goleia Fortuna Düsseldorf e avança na Copa da Alemanha

O Schalke 04 garantiu a classificação para as quartas de final da Copa da Alemanha nesta quarta-feira (05). Por 4 a 1, o azul real goleou o Fortuna Düsseldorf jogando na Veltins Arena, em Gelsenkirchen. Mesmo com os resultados ruins e a campanha que deixa a desejar na Bundesliga, o time compensou e fez a festa dos torcedores. Os gols foram marcados por Ahmed Kutucu, dois de Salif Sané e Mark Uth. Hennings diminuiu para os visitantes.

Com um bom primeiro tempo, o Schalke foi pra cima do adversário para pressionar e tentar abrir o placar. Aos 13, o jovem Rabbi Matondo entrou pela esquerda mas foi detido pelo goleiro Drobny. Em seguida, aos 18, Kutucu com forte chute tentou, também parado pelo goleiro. O gol não demorou para sair.

Kutucu, novamente, com belos lançamentos e passes entre Daniel Caligiuri, McKennie e Mark Uth, que lançou para o jovem de 18 anos, que com um belo gol à distância colocou no canto superior das redes: 1 a 0. O gol acabou deixando os rivais impacientes e aflitos, o que acabou impedindo com que realizem boas finalizações e ataques.

No segundo tempo, o dono do jogo foi o Schalke. Logo no início, o zagueiro Salif Sané ampliou o placar para 2 a 0. Com a vantagem, o time foi para cima e pressionou mais. Aos vinte, Mark Uth aproveitou a tentativa após bloqueio do goleiro Drobny e balançou para as redes, ampliando para 3 a 0.

Com o resultado positivo, os azuis reais deixaram a zona de defesa livre para o adversário, e o Fortuna foi para cima. Hennings aproveitou e deixou Fahrmann sem ver a bola. Mas em seguida, Salif Sané voltou o time da casa no jogo e finalizou a goleada, com o placar de 4 a 1. O Schalke se classificou para as quartas de final com o resultado, eliminando o Fortuna.

O sorteio que definirá o oponente do Schalke será no próximo domingo (10), já os jogos serão realizados nos dias 2 e 3 de abril. O time azul pode enfrentar Hamburgo, Bayern de Munique, Werder Bremen, RB Leipzig, Heidenheim, Paderborn e Augsburg.

Já na Bundesliga, o encontro do Schalke será contra o Bayern de Munique, na Allianz Arena, no próximo sábado (09), às 15h30, pela 21ª rodada. Já o Fortuna enfrentará o Stuttgart em casa, no domingo (10), às 15h.