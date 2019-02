Valencia marca no fim e arranca empate com Betis nas semis da Copa do Rei

Real Betis e Valencia travaram um grande duelo que na partida de ida de uma das semifinais da Copa do Rei. A partida foi marcada por grande equilíbrio e gol no final que deu o empate aos visitantes em 2 a 2 nesta quinta-feira (7), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilla. Loren e Joaquín marcaram para o time da casa, enquanto Cheryshev e Gameiro, aos 47 da segunda etapa, decretou o resultado final.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, mas com uma pequena supremacia do Betis que buscava vencer o jogo em casa para ter uma vantagem no jogo de volta. Envolvendo o time visitante, o gol Bético saiu aos 45 minutos, com Loren Morón.

Já na segunda etapa, o Valencia tentava sair mais pro jogo e tentar empatar a partida, mas Joaquín, capitão da equipe do Betis marcou nos primeiros minutos, fazendo a vantagem dos Verdiblancos aumentar. Com uma falha da defesa dos donos da casa, Cheryshev diminuiu para o Valencia, fazendo com que a defesa da equipe de Setién sentisse o gol e em outra oportunidade, Gameiro marcou nos acréscimos e deu aos Los Che a vantagem do empate sem gols para o jogo de volta.

O segundo jogo da semifinal acontece no dia (28), em Mestalla. O vencedor do confronto vai à final da copa e enfrenta a equipe vitoriosa entre Real Madrid e Barcelona.