Roma vence Chievo fora de casa e entra no G-4 do Campeonato Italiano

A partida desta sexta-feira (8) disputada entre Chievo Verona x Roma foi bastante equilibrada. Ambos os times fizeram um ótimo trabalho em campo. A Roma teve 54% de bola e conseguiu balançar a rede 3 vezes. Os gols foram de Stephan El Shaarawy, Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov.

O primeiro gol veio aos 9 minutos com a assistência de Steven Nzonzi, Shaarawy com o pé direito chutou para um ângulo difícil dentro do gol. Aos 17 minutos com chute de perna esquerda Dzeko acertou no canto inferior esquerdo marcando o segundo gol da Giallorossi.

Gialloblu criou várias chances de voltar a jogar, mas não aparentava conseguir vencer a Roma e o jogo foi no segundo tempo passava um pouco dos seis minutos quando Dzeko encontrou seu antigo companheiro de equipe do Manchester City, Aleksandar Kolarov, para atacar a esquerda e marcar o terceiro gol da partida.

A Roma está em 4° lugar na tabela de classificação com 38 pontos e Chievo é o lanterna em 20° lugar com 9 pontos. Próximo desafio da Roma é contra o Porto pela primeira partida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões na terça-feira (12), e na segunda-feira (18) volta a jogar pela Serie A recebendo o Bologna no Estadio Olímpico. O Chievo enfrenta a Udinese no domingo (17) na próxima rodada do campeonato.