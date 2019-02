Bayern de Munique vence Schalke e reduz vantagem contra o líder Dortmund

O Bayern de Munique venceu o Schalke 04 neste sábado (09) por 3 a 1 na Allianz Arena, pela 21ª rodada da Bundesliga. O atual campeão da liga briga com o Borussia Dortmund pela liderança, e com a vitória, o time bávaro foi para os 45 pontos, diminuindo para cinco a diferença. Com gols de Bruma contra, Lewandowski, Gnabry e Kutucu, o jogo foi agitado e com muita pressão para ambos os lados.

No primeiro tempo, o Schalke começou bem, mas mesmo assim, o Bayern foi para cima. James e Alaba tiveram ótimas chances nos primeiros minutos. Aos 11, James Rodriguez iniciou o contra-ataque forte dos bávaros após Bentaleb perder a bola no meio de campo. Passou para Lewandowski, abordado por Bruma, que acabou desviando a bola errado para o goleiro da equipe azul, Fahrmann, e marcou contra.

O gol ascendeu a equipe vermelha. Gnabry foi para cima da defesa azul, mas o goleiro impediu. Aos 25, os torcedores visitantes comemoraram. Em um rápido contra-ataque feito por Ahmed Kutucu em ótima jogada feita por Bentaleb e McKennie, o jovem deixou Kutucu no gol, o turco aproveitou para empatar chutando no canto esquerdo de Sven Ulreich.

Porém, a comemoração durou pouco. Aos 26, Lewandowski em bela jogada de Gnabry e James Rodriguez aumentou o placar para o time da casa, 2 a 1. Nos minutos finais, o Bayern dominou o jogo. O time azul tentou algumas jogadas com Konoplyanka e McKennie, sem sucesso.

Na segunda etapa, o duelo começou mais equilibrado. O jovem McKennie driblou e passo pelos defensores bávaros até chegar a Konoplyanka, que foi para cima, mas Ulreich impediu. Bruma também tentou, de cabeça, reverter o placar.

Na metade da etapa, após Lewandowski tentar de bicicleta marcar dentro da área, desviou a bola para Gnabry que, livre, aproveitou e cabeceou para as redes de Fahrmann, marcando 3 a 1. O Schalke mesmo com o resultado negativo não desistiu, resistiu a pressão do time da casa mas não obteve bons resultados. O Bayern manteve-se firme para segurar a pressão e também o placar, mas ainda tentou chutes com o polonês Lewandowski.

Com o final do jogo, o placar de 3 a 1 ajudou o Bayern de Munique a chegar mais perto do líder Borussia Dortmund, que tropeçou na rodada após o empate de 3 a 3 com o Hoffenheim. O time vermelho segue com 45 pontos, já os amarelos tem 50.

Na próxima rodada, o Bayern visita o Augsburg, na SGL Arena, na sexta-feira (15), às 17h30, pela 22ª rodada da Bundesliga. Já o Schalke 04 enfrenta o Freiburg, no sábado (16), às 12h30, na Veltins Arena.