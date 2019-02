Simeone admite superioridade do Real no clássico: "Eram melhores"

A partida de hoje pela 23ª rodada da La Liga, onde o Atlético recebeu o rival Real Madrid no Wanda Metropolitana, o técnico Diego Simeone falou com a imprensa. O time anfitrião saiu derrotado por 3 a 1. O jogo foi cheio de polêmicas com muitos cartões para ambos os lados e ajuda do VAR.

Simeone, afirmou que a derrota para a equipe Merengue não se deve ao VAR.

"Não perdemos por causa do VAR. Não costumo opinar sobre o VAR. Entendo que é algo que seguramente vai melhorar e deixará tudo mais eficaz. Não tenho como ver os replays como as pessoas que trabalham no VAR. Espero e desejo que elas tenham acertado, que isso siga melhorando para o bem comum", disse o treinador.

O sistema de arbitragem de assistentes de vídeo foi usado em várias ocasiões durante o confronto no Metropolitano, incluindo a atribuição de um pênalti ao Real Madrid sofrido pelo brasileiro Vinícius Júnior e a anulação de um gol de Alvaro Morata. Os jogadores do Atlético de Madrid reclamaram muito de duas marcações feitas pela arbitragem do jogo após consulta ao VAR.

Os gols de Casemiro, Sergio Ramos e Gareth Bale viram o Atlético perder em casa pela primeira vez em toda a temporada, com Simeone consciente de que sua equipe precisa melhorar.

“Nossos adversários eram melhores que nós e, acima de tudo, mais eficazes. Eles tiveram um jogo muito bom. Eu os parabenizo e nos prepararemos para o futuro”, afirmou o argentino.

Com a derrota, o Atlético perdeu a vice-liderança do Campeonato Espanhol para o Real. Próximo jogo do Atlético em casa é pela Liga dos Campeões contra a Juventus no dia 20 de fevereiro.