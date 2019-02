Lautaro sai do banco, decide e garante vitória da Internazionale sobre o Parma

A partida entre Parma e Inter de Milão válida pela 23ª rodada da Serie A deste sábado (09) foi disputada no Estádio Ennio Tardini e terminou com a vitória do time visitante por 1 a 0, o autor do gol foi Toro Martinez Lautaro que aos 34 minutos balançou a rede. A equipe de Spalletti confirma o terceiro lugar na classificação, chegando a 43 pontos. Atrás de Juventus e Napoli.

No primeiro tempo houveram algumas finalizações mas nada que fizesse o placar sair do 0 a 0. O Inter tentou com Ivan Perisic e Joao Mario aos 32 minutos mas Sepe foi mais rápido e fez boa defesa e agiu bem no começo do segundo tempo quando aos 2 minutos Radja Nainggolan roubou a bola da zaga e tentou atacar.

Aos 18 minutos do segundo Mauro Icardi perdeu uma grande chance. Milan Skriniar acertou a bola na cobrança de falta mas o atacante não conseguiu alcançá-la. O autor do gol entrou em campo aos 32 minutos no lugar de Joao Mário. Após 2 minutos em campo o camisa 10 marcou o único gol da partida. Apesar de perder o equilíbrio na hora do chute a bola explodiu na rede e garantiu a vitória da Inter.

Próximo jogo da Inter de Milão pela Serie A é no domingo (17) contra Sampdoria. Já o Parma engrenta o Cagliari no sábado (16).